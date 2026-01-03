快訊

柯文哲又要頭痛了！陳佩琪PO文「我偏要寫」 曝退庭曾喊1句眾人嚇壞

綜藝天后形象全毀！朴娜勑遭控「車內激戰」男伴 經紀人怒揭：後座狂震還踢駕駛座

珍煮丹連續3天「買一送一」！韓星張員瑛點名 3款人氣飲品出列

聽新聞
0:00 / 0:00

竟命油漆完緊閉窗…台中雅速達甲苯引爆大火釀4死 廠長自己也喪命

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原雅速達公司2022年底大火釀4死，檢警查出詹姓負責人、邱姓廠長為避免夜雨影響油漆變乾速度，竟要求員工漆完後關窗，導致揮發的易燃物甲苯蓄積，有人焊接火花瞬間氣爆；法院以詹已和死者家屬、傷者和解賠償判緩刑，施工的謝姓廠商未能和解依過失致死罪判1年10月，可上訴。

檢警調查，雅速達詹姓董事長明知豐原區的違建廠房，未向主管機關申請建築審查許可，廠區內也未設置任何預防火災氣爆設備，2022年底由其邱姓廠長，找順倉公司謝姓負責人要修建廠房樓地板。

同年12月29日，邱要8名員工在樓地板塗油漆，又為避免入夜雨水滲入影響油漆揮發、無法快速變乾，要求員工塗完後緊閉窗戶，結果油漆溶劑的易燃甲苯成分，因揮發蓄積在廠房內修建夾層上方。

邱為讓詹之後參與驗收，要求謝的工班撤退前將3樓樓地板、廠房牆面接縫加固，謝雖聞到場內油漆味，仍直接命鄧姓移工持電焊設備，將鋼梁與牆梁焊接加固支撐，結果電焊產生的火花突然引燃樓地板上方因油漆揮發蓄積而下降的氣體，火勢以氣爆式延燒，員工嚇到拚命逃生。

但大火仍造成雅速達邱姓廠長，及黃姓、賴姓及張姓員工一共4人葬生火窟，其他人也有不同程度燒燙傷。

檢方訊時，詹表示沒有向主管機關申請修建工程建造許可，也未提供逃生、防火及滅火設施，但自己每月例會開會時，交代小心規畫設施；謝男則說，當天應邱姓廠長要求加固，才叫鄧焊接，並非設計圖約定的施工方式。鄧姓移工說，自己是弱勢移工，對雇主交辦事項無能力拒絕。

台中市勞檢處調查報告指出，雅速達詹姓董事長、邱姓廠長未設置通風換氣裝置，且要員工刷完油漆後就關窗戶，使油漆溶劑揮發氣體蓄積，引發瞬間燒爆火災；檢方偵結依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴雅速達公司，及詹、謝等人。

台中地院審酌，詹為雅速達負責人，施工未依職業安全衛生法等規定，也未申請建照、沒聘專業技師、未設置防火設備，謝也疏於注意油漆揮發的甲苯易燃，就命鄧焊接才釀氣爆大火。

中院考量，詹已和4名死者家屬、3名傷者和解賠償，但謝沒有和解，依過失致死罪判詹1年6月，緩刑5年，判謝1年10月，另雅速達公司科罰金10萬元。

台中豐原雅速達公司2022年底大火釀4死，檢警查出主管要求員工油漆完後關窗，導致揮發的易燃物甲苯蓄積，有人焊接火花瞬間氣爆。圖／報系資料照
台中豐原雅速達公司2022年底大火釀4死，檢警查出主管要求員工油漆完後關窗，導致揮發的易燃物甲苯蓄積，有人焊接火花瞬間氣爆。圖／報系資料照

氣爆 過失致死 火災 爆炸

延伸閱讀

寒流吃鍋防氣爆 嘉市消防局火調官揭「卡式爐3大致命雷區」

辯「長很高、胸部大」看不出未成年 移工與國中妹涼亭野戰、宿舍3P下場出爐

新光三越「店王」氣爆釀最嚴重百貨公安 檢斥：罔顧消費者員工安全

新光氣爆5死...12樓挖斷管線 35分鐘瓦斯猛洩157.5立方公尺遇熱引爆

相關新聞

竟命油漆完緊閉窗…台中雅速達甲苯引爆大火釀4死 廠長自己也喪命

台中豐原雅速達公司2022年底大火釀4死，檢警查出詹姓負責人、邱姓廠長為避免夜雨影響油漆變乾速度，竟要求員工漆完後關窗，...

影／三重賓士深夜肇事 年輕駕駛寧扣車吊照罰18萬卻拒驗毒

新北市三重區昨晚有1輛白色賓士轎車把前方路口好端端停等待轉的休旅車，猛然撞上安全島，27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰1...

影／萬里過彎道疑恍神 飛越分隔島翻車…駕駛幸運輕傷

33歲蔡姓男子昨晚開車行經台二線51.3公里萬里路段，基隆往萬里方向行駛，疑因恍神失控，因撞擊力道大，車子越過中央分隔島...

獨／新婚8月一場大火妻成焦屍夫重傷 起火房間曝可疑物

高市大社區昨清晨一場大火，造成謝姓女子成焦屍，丈夫尤姓男子手腳燒燙傷仍插管治療；據了解，夫妻倆新婚才8個月，是物流公司理...

影／打左轉燈卻往右轉 桃園警6車包圍1車逮4逃逸移工

桃園市八德分局員警昨天傍晚執行巡邏勤務，行經轄區興仁路、和興街口時，發現一輛黑色轎車左右偏移，數度差點撞到其他用路人，上...

高雄跨年夜中華路「男大生死亡車禍」 家屬將提國賠：車道配置錯誤

高雄市在跨年夜發生男大生騎機車在前鎮區中華五路遭後方大貨車輾斃，車禍路口因路幅縮小，汽機車交織問題嚴重，且公車站設在近路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。