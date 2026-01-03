快訊

竹縣長藍營初選徐欣瑩vs.陳見賢 派系憂再現鍾東錦模式

中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

雙北公車捷運「手機掃碼」今上路！教你快速上手

影／三重賓士深夜肇事 年輕駕駛寧扣車吊照罰18萬卻拒驗毒

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨晚有1輛白色賓士轎車把前方路口好端端停等待轉的休旅車，猛然撞上安全島，27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰18萬元、扣車扣牌吊銷駕照，拒絕唾液快篩驗毒。

這起車禍發生在深夜10時40分左右，34歲林女駕駛休旅車暫停在三重區重陽路三段、中正北路口的內側左轉專用車道，等候多時相號誌準備左轉，同向中間及外側車道許多車輛依綠燈循序正常前行。

黃姓男子駕駛搭載22歲乘客林男的賓士轎車，原本快速行駛在內側車道，看見前方路口有車在待轉，疑因車速太快、且右方中間車道有車，賓士打算插隊向右切換車道時操作不當，左側車頭猛然撞上前方休旅車的右側車尾。

休旅車因此衝上安全島去撞路樹，2名駕駛沒有受傷，但賓士車乘客林男手腳輕微擦挫傷由救護車送三重醫院。警方獲報到場處理車禍，2名駕駛酒測值均為0，但黃男拒絕接受唾液快篩試劑檢測毒品反應。

經員警告知相關權利及法律效果後，依道路交通管理處罰條例第35條第4項規定舉發，將處18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，當場移置保管車輛，同時依35條第9項規定吊扣號牌。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市三重區昨晚有1輛休旅車好端端在路口停等待轉，被後方賓士轎車猛然撞上安全島。27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰18萬元、扣車扣牌吊銷駕照，拒絕唾液快篩驗毒。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚有1輛休旅車好端端在路口停等待轉，被後方賓士轎車猛然撞上安全島。27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰18萬元、扣車扣牌吊銷駕照，拒絕唾液快篩驗毒。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚有1輛白色賓士轎車（右）把前方路口好端端停等待轉的休旅車，猛然撞上安全島，27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰18萬元、扣車扣牌吊銷駕照，拒絕唾液快篩驗毒。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚有1輛白色賓士轎車（右）把前方路口好端端停等待轉的休旅車，猛然撞上安全島，27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰18萬元、扣車扣牌吊銷駕照，拒絕唾液快篩驗毒。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚有1輛白色賓士轎車（左）把前方路口好端端停等待轉的休旅車，猛然撞上安全島，27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰18萬元、扣車扣牌吊銷駕照，拒絕唾液快篩驗毒。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚有1輛白色賓士轎車（左）把前方路口好端端停等待轉的休旅車，猛然撞上安全島，27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰18萬元、扣車扣牌吊銷駕照，拒絕唾液快篩驗毒。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚有1輛白色賓士轎車（左）把前方路口好端端停等待轉的休旅車，猛然撞上安全島，27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰18萬元、扣車扣牌吊銷駕照，拒絕唾液快篩驗毒。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚有1輛白色賓士轎車（左）把前方路口好端端停等待轉的休旅車，猛然撞上安全島，27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰18萬元、扣車扣牌吊銷駕照，拒絕唾液快篩驗毒。記者林昭彰／翻攝

休旅車 唾液快篩 車禍 駕照

延伸閱讀

影／誰給的勇氣？五楊高架休旅車慢悠悠鬼切 客運煞不住撞爛車尾

影／國1五楊高架休旅車鬼切遭客運推撞 駕駛命大毫髮無傷

不讓賓士G-Class獨大！Audi、BMW兩德系品牌將推出全新越野SUV

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

相關新聞

獨／新婚8月一場大火妻成焦屍夫重傷 起火房間曝可疑物

高市大社區昨清晨一場大火，造成謝姓女子成焦屍，丈夫尤姓男子手腳燒燙傷仍插管治療；據了解，夫妻倆新婚才8個月，是物流公司理...

高雄跨年夜中華路「男大生死亡車禍」 家屬將提國賠：車道配置錯誤

高雄市在跨年夜發生男大生騎機車在前鎮區中華五路遭後方大貨車輾斃，車禍路口因路幅縮小，汽機車交織問題嚴重，且公車站設在近路...

影／三重賓士深夜肇事 年輕駕駛寧扣車吊照罰18萬卻拒驗毒

新北市三重區昨晚有1輛白色賓士轎車把前方路口好端端停等待轉的休旅車，猛然撞上安全島，27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰1...

影／萬里過彎道疑恍神 飛越分隔島翻車…駕駛幸運輕傷

33歲蔡姓男子昨晚開車行經台二線51.3公里萬里路段，基隆往萬里方向行駛，疑因恍神失控，因撞擊力道大，車子越過中央分隔島...

美濃大峽谷案效應 元旦新制卡死土資場 高雄9成工地停擺

高雄美濃大峽谷案爆發後，市府加強查緝廢土棄置亂象，引發營建剩餘土方無處去化，建案約9成面臨停擺。建商表示，元旦新制要求所...

中部營建業抱怨 廢土運費漲、沒最終去化場 建商難開工

又傳出非法集團長期在彰投雲嘉河川地濫倒營建廢土及廢棄物，中部營建業抱怨，中央「營建剩餘土石方電子聯單」新制前天上路，造成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。