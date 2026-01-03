影／三重賓士深夜肇事 年輕駕駛寧扣車吊照罰18萬卻拒驗毒

新北市三重區昨晚有1輛白色賓士轎車把前方路口好端端停等待轉的 休旅車 ，猛然撞上安全島，27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰18萬元、扣車扣牌吊銷 駕照 ，拒絕 唾液快篩 驗毒。

這起車禍發生在深夜10時40分左右，34歲林女駕駛休旅車暫停在三重區重陽路三段、中正北路口的內側左轉專用車道，等候多時相號誌準備左轉，同向中間及外側車道許多車輛依綠燈循序正常前行。

黃姓男子駕駛搭載22歲乘客林男的賓士轎車，原本快速行駛在內側車道，看見前方路口有車在待轉，疑因車速太快、且右方中間車道有車，賓士打算插隊向右切換車道時操作不當，左側車頭猛然撞上前方休旅車的右側車尾。

休旅車因此衝上安全島去撞路樹，2名駕駛沒有受傷，但賓士車乘客林男手腳輕微擦挫傷由救護車送三重醫院。警方獲報到場處理車禍，2名駕駛酒測值均為0，但黃男拒絕接受唾液快篩試劑檢測毒品反應。

經員警告知相關權利及法律效果後，依道路交通管理處罰條例第35條第4項規定舉發，將處18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，當場移置保管車輛，同時依35條第9項規定吊扣號牌。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885