影／萬里過彎道疑恍神 飛越分隔島翻車…駕駛幸運輕傷

33歲蔡姓男子昨晚開車行經台二線51.3公里萬里路段，基隆往萬里方向行駛，疑因恍神失控，因撞擊力道大，車子越過中央分隔島衝到對向車道上翻覆，四輪朝天，蔡男酒測值為0，自己爬出脫困，幸運僅右手指頭擦傷。

金山警分局調查，蔡男昨晚7時50分開車行經台二線51.3公里處，從基隆往萬里方向行駛，車輛自撞中間分隔島紐澤西護欄後，越過分隔島衝到對向翻覆路邊才停止。

警方說，車子四輪朝天，車頂整個變形凹陷，毀損嚴重，零件也散落一地，道路留有數十公尺很長的刮痕，分隔島上也有撞擊痕跡，蔡男自己爬出脫困，酒測值為0，僅右手指頭擦傷。

金山警分局萬里所副所長林育賢說，萬里所員警趕至現場疏導交通，提醒後方來車注意，蔡男聯絡拖吊車到場拖吊排除，昨晚10時排除障礙恢復交通順暢，現場採證後將蔡男帶回依車禍程序處理。

警方調閱蔡男行車記錄器發現故障，蔡男表示並沒有喝酒，因為過彎時一時沒注意不慎撞上分隔島，車子摔到對向，有驚無險。