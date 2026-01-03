獨／新婚8月一場大火妻成焦屍夫重傷 起火房間曝可疑物

高市大社區昨清晨一場大火，造成謝姓女子成焦屍，丈夫尤姓男子手腳燒燙傷仍插管治療；據了解，夫妻倆新婚才8個月，是物流公司理貨員，元旦還一起出遊，親友轉述出事前夫妻感情無異狀；因起火處房間堆放芳精油、機油等易燃物，火調科正調查起火原因；檢方下周一將解剖謝女遺體釐清死因。

高市警消調查，昨天清晨4時15分位於大社區民生路一處鐵皮屋民宅發生火警，消防局出動15車40人趕往搶救，抵達後發現是一樓鐵皮屋起火，屋內的尤姓男子的父母及親友及時逃出屋外。

當時尤家人見尤姓男子（22歲）和妻子謝姓女子（20歲）受困屋內，又衝進火場將手腳被燙傷已意識模糊的尤男先救出，想再衝入火場救謝女，因火勢猛烈，無法進屋，只聽見謝妻哀號聲，不久聲音消失在烈火中。

救護員將意識不清的尤男送往高雄長庚醫院急救，因手腳燒燙傷及吸入性嗆傷，仍在加護病房插管治療；消防員布水線射水搶救，火勢於昨天清晨約4時41分撲滅，進屋清理火場，發現謝妻已不幸被燒成焦屍，葬身火窟。

據了解，尤男一家人向葉姓男子承租民生路鐵皮屋民宅居住，尤男和謝妻同住一間房，母親和阿嬤同住，另一間房則是阿姨及其兒子和讀小學的孫女同住，火警當下尤母等5人及時逃生。

由於尤男和謝女去年5月才新婚，夫妻同在某物流公司擔任理貨員，兩人新婚甫8個月，還在同一公司工作，幾乎每天一起上下班，元旦也一起出遊，同住的阿嬤也目擊2人出遊後一起返家，火警發生前也未聽到爭吵聲，親友咸認2人感情在事發前看不出異狀，無奈一場大火讓夫妻天人永隔。

警消調查，起火點在尤男房間靠近窗戶處，由於房內堆放芳精油，加上尤男喜歡玩車，因居住環境空間狹小，連機油也放在房內，另有電腦電線插在插座上，均為易引發火警的易燃物品，是否因電線走火或其他原因釀成火警，由火調科調查釐清。