高雄跨年夜中華路「男大生死亡車禍」 家屬將提國賠：車道配置錯誤

高雄市在跨年夜發生男大生騎機車在前鎮區中華五路遭後方大貨車輾斃，車禍路口因路幅縮小，汽機車交織問題嚴重，且公車站設在近路口處，造成騎士繞過公車時事故頻傳，當地里長更質疑，交通局在路中畫設左轉附加車道和槽化線後，造成車道更窄，險象環生，但市府多年來未積極解決，死者家屬也質問道路標線、車道配置有問題，將提出國賠。

唐姓男大生跨年夜騎機車沿高雄市前鎮區中華五路北往南行駛，準備前往參加夢時代跨年晚會，在經過中華五路與新光路口，遭43歲李姓男子駕駛大貨車擦撞，唐男當場頭部遭輾死亡。警方事後調查李男無酒駕，初判是雙方未保持安全距離。據了解唐男就讀台南某大學，平時熱愛咖啡，參加比賽屢屢獲獎，被稱為咖啡界明日之星。

市議員郭建盟檢視事故現場空拍圖表示，車禍原因可能是中華路經過新光路口，往南進入中華五路後路幅大幅縮減，原本行駛在快車道的汽車，行經該路段時被迫向右側切入，進而與慢車道機車的行駛動線產生交織，形成高度危險的衝突點，對用路人有重大風險。

因中華路、中華五路路幅問題，中華路原為2快車道和1慢車道，通過新光路口後，中華五路僅剩2條快車道。郭建盟表示，目前除了需重新檢討車道配置，中華五路更因設置公車站，公車停下擋住後車動線，用路人需繞過公車，造成嚴重交織，公車站應調整位置。

郭建盟表示，該處車種分流方式應改為提早在新光路與中華五路口進行動線交織，避免將交織點集中在洲際酒店後方最狹窄路段。前鎮區振興里長鍾明憲說，5年前已發生機車騎士繞過公車時遭後車撞死，但交通局多年來找不到適當地點移置公車站，造成事故頻繁。

鍾明憲表示，中華五路又因增設左轉車道，再次縮減車道寬度，槽化線寬度過大，「不應為了1%的左轉車，犧牲99%其他行車人的安全」，但交通局堅持施作，如今造成此次憾事發生，連唐男家屬到現場招魂時都質疑道路畫線問題，將研究提出國賠，他也願意出庭作證市府畫設標線有問題，交通局消極處理。