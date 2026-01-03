台中破獲土尾集團 濫倒7座奧運泳池廢土

營建廢棄物非法流竄，台中地檢署破獲「土尾集團」，長期在彰投雲嘉等地河川地濫倒棄土。圖／檢方提供

營建廢棄物非法流竄，台中地檢署破獲陳姓男子為首的「土尾集團」，長期在彰化、南投、雲林、嘉義等地河川地濫倒廢土，遭傾倒掩埋的廢棄物多達1.6萬立方公尺，可填滿7座奧運標準游泳池。檢方發現，廢棄物多來自中北部建築工地，查緝22人到案，朝廢棄物清理法偵辦中。

檢警表示，近年土資場、資收場常以「合法掩護非法」模式，由領有合法清理牌照業者出面收取廢棄物後，卻未據實將數量登錄在環境部系統，反而轉手以極低成本，交給非法業者傾倒，轉取暴利價差；全案稽查難度高，更憂心若夾雜化學物質或重金屬，恐釀重大汙染。

中檢去年2月接獲檢舉，嘉義水上赤蘭溪河川遭不法棄置營建混合物，大量廢棄物來自台中營建工地。中檢主任檢察官吳錦龍、檢察官黃芝瑋去年5月在台中西屯破獲郭姓父子的非法暫置場，郭長期與非法傾倒車隊合作，將廢棄物載往中南部傾倒。

檢警去年9月在南投濁水溪逮捕3名駕駛，隨後搜索23處、查緝22人，聲押6人獲准、13人交保等，查扣多輛拖車、挖土機等。

檢方發現，陳姓男子為此集團首腦，負責仲介聯繫上下游，從廢棄物暫置場安排車輛到彰雲嘉等地亂倒，成員有負責開挖土機、貨車等，載運與傾倒時還安排「小蜜蜂」，以無線電聯繫通風報信。

檢方發現，遭濫倒地點還包含彰化芬園烏溪、貓羅溪、雲林莿桐新虎尾溪、虎尾惠來生命園區附近空地，遭非法傾倒、掩埋面積超過5166平方公尺（約13個籃球場大），回復原狀初估至少7291萬元，實際數量仍待釐清中。

檢警發現，該集團鎖定中南部河川地掩埋，利用大雨或夏季水位高漲時，傾倒後將廢棄物往下游沖刷滅證，掩埋後表面覆土，佯裝成自然高灘地，就連河川巡守員不一定能識破。

檢方憂心，廢土案追查難度高，不法業者手法一再進化、層層滅證，直搗上游不易，本案專挑河川地掩埋，有環保人員憂心，若夾藏化學物質、重金屬，恐讓河水帶往下游農田、集水區，回想起1950年代烏腳病，危害程度令人不寒而慄。