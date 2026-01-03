聽新聞
中部營建業抱怨 廢土運費漲、沒最終去化場 建商難開工

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

又傳出非法集團長期在彰投雲嘉河川地濫倒營建廢土及廢棄物，中部營建業抱怨，中央「營建剩餘土石方電子聯單」新制前天上路，造成清運費大漲，台中目前沒有最終處理場，許多工地開不了工，已引發土石之亂。

中市都發局說，已邀集研商台中港填海造陸，並評估中央提供的土地清冊成立最終處理場，盼中央跨部會協助。

營建廢棄物全台流竄，除非法集團橫行，也凸顯我國最終處理管不足。營建業抱怨清運費大漲，以台中為例，過去廢土1立方公尺處理費數百元，如今漲到約3000元，廢棄物飆漲到4000元，更要命的是沒有最終去化場所，很多取得建照的工地要開挖地下室，無法申報最終去化場所開不了工。

營建業抱怨，政府管制做半套，雖有電子聯單、GPS，但沒有最終去處仍無法解決問題。查緝人員透露，濫倒營建廢土是全國性問題，尤其是北部營建廢土清運費最貴，1立方公尺清運費要價6000至7000元，以致不肖業者違法往中南部濫倒。

台中市都發局說，台中現有10家合法土石方資源堆置處理廠，但無最終處置掩埋去處；行政院核定台中港填海造陸計畫，去年底邀集台中港務分公司、環保局研商，爭取比照「台北港填海造陸」經驗，盼中央跨部會協助，解決土石方最終去化。

都發局表示，中央已提供適合設置土石方最終去處的土地清冊，將向中央爭取預算，並委託專業團隊篩選評估。

