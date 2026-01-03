美濃大峽谷案效應 元旦新制卡死土資場 高雄9成工地停擺

高雄美濃大峽谷案震驚各界。圖／聯合報系資料照片 高雄美濃大峽谷案爆發後，市府加強查緝廢土棄置亂象，引發營建剩餘土方無處去化，建案約9成面臨停擺。建商表示，元旦新制要求所有廢土須先進入土資場分類，實務上根本很難辦到，如果無法解套，整個營建產業鏈將動彈不得，經濟動能大受影響。

高雄市環保局說，全市列管9處非法棄置土石方場，其中3處要求限期清理，5處因涉司法程序暫緩處理，另1處已完成清理待解列。市府會從嚴查辦非法棄置問題，同步強化源頭管理與後端清理。

一名建商指出，中央要求今年起營建剩餘土石方不得直接用於農地回填，需先進土資場分類，再運往第三地去化，但高雄僅12處土資場，容量有限，「一車車倒進去，堆成好幾座小山，真要分類需耗費多少人力，實務上根本辦不到」。

建商說，土方處理費用從過去每立方公尺不到百元飆至1500元，建商不是不願意吸收成本，但土資場要真正做到細緻分類，須投入數億元設備與龐大人力，「這些業者根本吃不下」。

建商表示，很多建案基地過去都是農地變建地，土方乾淨，可直接運至農地等需地場域回填，但政策矯枉過正，要求先進土資場分類，土資場消化不了又咬著不放，導致高雄有9成工地停擺，「會亂倒的業者，怎會進土資場」，新制讓營建土石方「卡死」，無法去化。

面對業界反彈，高雄市政府上月30日由相關局處與建商、處理業者協商，工務局表示，已達成以「源頭初驗—收容複驗—最終去化稽查」三階段全流向管理方向，市府也提出分流管理，一部分送港區整地集中去化，另一部分依農地農用規範使用，兼顧透明流向與農地保護。

工務局正修正營建剩餘土石方管理自治條例，並盤點港區、台電灰塘等可容納大量土方的去化場所，也會防杜不當哄抬清運費用，如涉聯合壟斷，將依公平交易法究辦。