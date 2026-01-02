快訊

影／寒冷冬夜驚魂！新北街頭驚見裸女跳車 民眾嚇壞、警拿衣物助遮蔽

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

北市板橋區街頭今晚驚見裸女跳車，嚇壞路過民眾，員警及救護人員獲報迅速到場，1對男女朋友疑因意見不合發生言語爭執，女子因一時情緒不穩，竟脫光全身衣物跳車，嚇壞路過車輛及民眾，該女子經衛生所人員評估認為有強制送醫之必要，由救護車送醫後情緒才回復平穩。

新北市警方今天晚上6時許，正值下班交通尖鋒時段，路過民眾向在板橋區文化路及陽明街口執行交通疏導員警報案，指稱在板橋區文化路1段，有1名中年女子全身赤裸從汽車上跳下，員警立即前往處理，並從車上拿衣物讓女子遮蔽。

據了解，跳車的鄭姓女子（40歲）與陳姓男友（38歲）都從事服務業，陳男開車載鄭女返回住處途中，因鄭女提及與前夫所生的小孩罹患疾病，加上金錢觀念與陳男不相符等因素，2人在車上發生言語爭執，鄭女認為陳男未適度關心，一時情緒失控，竟在車上脫下身上衣服，跳車大暴走。

員警通報衛生單位人員評估後，認為鄭女有強制送醫之必要，當場由救護車送往亞東醫院，初步了解鄭女暫不提出告訴。在場陳男情緒穩定，且無酒駕或毒駕等情，車內未發現有違禁物品；員警將陳男帶返派出所了解事發經經過情形，並依家庭暴力防治法進行職權通報給市府相關位進行後續處理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市板橋區街頭今晚驚見裸女跳車，嚇壞路過民眾，員警及救護人員獲報迅速到場，1對男女朋友疑因意見不合發生言語爭執，女子因一時情緒不穩由救護車送醫。記者王長鼎／翻攝
