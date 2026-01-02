快訊

寒冷冬夜驚魂！新北街頭赫見裸女跳車 民眾嚇壞、警拿衣物助遮蔽

陳漢典Lulu喜帖曝光 婚紗照、婚宴日期地點「全都藏不住了」

品牌官網已關閉…美國潮牌工裝驚傳撤台 網友：台灣賣超貴

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男年末離家後失蹤5天 警調車辨系統發現在轎車內死亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市50歲李姓男子上月29日突駕車離家，家人聯繫不上，今晚7時許向三民二警分局報案，警方調車辨系統追查，發現車子最後出現在和平與一心路口，遂通知前鎮警方，員警到場發現車門緊閉傳異味，消防員破窗發現李男已明顯死亡。

警方指出，家住三民區的李姓男子上月29日駕駛白色轎車離家，未告知家人去處，過了一個年後，李家人聯繫不到李男，擔心他出事，今晚7時許向三民二警分局報案。

警方調李男車號透過車辨系統追查，發現轎車最後停在前鎮區一心路與和平路口，於是協請前鎮警分局一心派出所員警前往現場查看。

警方抵達現場發現李男轎車停在路邊停車格，車門緊閉，但已可聞到些許屍臭異味，警方通知消防員到場，消防員破窗打開車門，發現李男已明顯死亡。

警方發現李男身上無明顯外傷，車窗緊閉研判無外力介入，鑑識蒐證後依規定報請檢察官相驗，以釐清李男死亡原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高市李姓男子離家失蹤5天，警方今晚調車辨系統，發現李男轎車停在前鎮區路邊停車格，消防破窗發現李男已死亡。圖／讀者提供
高市李姓男子離家失蹤5天，警方今晚調車辨系統，發現李男轎車停在前鎮區路邊停車格，消防破窗發現李男已死亡。圖／讀者提供

高雄

延伸閱讀

Stray Kids直衝NEXZ休息室！高雄AAA幕後原來發生這事

論文成犯罪報告？高雄績優督導性侵未成年少女 犯案期間正攻讀碩士

獨／高雄警員投資加密貨幣虧400萬 貼文懊悔：「原來賺錢不容易」　

藉口看工地 高雄工程行老闆載未成年女會計上摩鐵性侵

相關新聞

影／寒冷冬夜驚魂！新北街頭驚見裸女跳車 民眾嚇壞、警拿衣物助遮蔽

新北市板橋區街頭今晚驚見裸女跳車，嚇壞路過民眾，員警及救護人員獲報迅速到場，1對男女朋友疑因意見不合發生言語爭執，女子因...

多人受困11分鐘！台中大遠百電梯故障 市府勒令停用安檢

台中大遠百昨天晚間發生電梯事故，編號11號電梯故障，10多人受困電梯中約11分鐘，所幸無人受傷。台中市政府已勒令該電梯停...

台中大里蓋診所住宅…66歲工人跌落鷹架命危 市府勒令停工、最高罰30萬

台中市大里區一處診所住宅新建工程工地今傳工安意外，66歲盧姓工人不慎從鷹架墜落，一度失去呼吸心跳，經送醫搶救，已恢復呼吸...

高雄男年末離家後失蹤5天 警調車辨系統發現在轎車內死亡

高市50歲李姓男子上月29日突駕車離家，家人聯繫不上，今晚7時許向三民二警分局報案，警方調車辨系統追查，發現車子最後出現...

影／台南北區7車連環撞 事故現場交通大打結

台南北區今下午2時許成大醫院旁發生一起連環車禍，陳姓男子駕駛轎車行經小東路混合車道時，不明原因撞上前方停等車輛，共造成7...

水溝蓋冒煙！北市市民大道四段煙霧瀰漫 疑因地下電箱釀禍

台北市松山區市民大道4段145號旁今天下午4點多突然煙霧瀰漫，消防局獲報緊急派員到場查看，發現一個水溝蓋不明原因冒煙，拉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。