高雄男年末離家後失蹤5天 警調車辨系統發現在轎車內死亡

高市50歲李姓男子上月29日突駕車離家，家人聯繫不上，今晚7時許向三民二警分局報案，警方調車辨系統追查，發現車子最後出現在和平與一心路口，遂通知前鎮警方，員警到場發現車門緊閉傳異味，消防員破窗發現李男已明顯死亡。

警方指出，家住三民區的李姓男子上月29日駕駛白色轎車離家，未告知家人去處，過了一個年後，李家人聯繫不到李男，擔心他出事，今晚7時許向三民二警分局報案。

警方調李男車號透過車辨系統追查，發現轎車最後停在前鎮區一心路與和平路口，於是協請前鎮警分局一心派出所員警前往現場查看。

警方抵達現場發現李男轎車停在路邊停車格，車門緊閉，但已可聞到些許屍臭異味，警方通知消防員到場，消防員破窗打開車門，發現李男已明顯死亡。

警方發現李男身上無明顯外傷，車窗緊閉研判無外力介入，鑑識蒐證後依規定報請檢察官相驗，以釐清李男死亡原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980