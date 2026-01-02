快訊

多人受困11分鐘！台中大遠百電梯故障 市府勒令停用安檢

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中大遠百昨天晚間發生電梯事故，編號11號電梯故障，10多人受困電梯中約11分鐘，所幸無人受傷。台中市政府已勒令該電梯停止使用，且大遠百近期多次發生電梯故障，必須全面檢查館內所有電梯，釐清是否存在系統性問題或維管疏失。

網友在社群平台threads發文表示，昨晚7時許在台中大遠百搭電梯時，電梯往下不到1層就卡住，卻又「一下一下往下掉」，還能聽到外頭有人在尖叫。其他網友紛紛回應，「裡面的人好淡定，外面叫超大聲」、「大遠百電梯半年內故障好幾次」。

業者回應，該電梯1月1日下午7時3分系統顯示異常，電梯停止運作，工作人員依照標準作業流程處理，7時14分協助民眾脫困，並停止該部電梯使用，後續偕同維護保養廠商全面檢查全館電梯，也針對異常電梯強化完整檢修，確保運作安全才恢復使用。

台中市都發局表示，事發後派員到場稽查，依照建築法第77條第1項，勒令停止使用該電梯並限期改善，業者必須張貼「停止使用」告示，也要盡管理與維護責任，改善完畢後報請都發局核備，才能恢復使用。

都發局長李正偉指出，大遠百台中店去年已發生多起電梯公安事件，市府要求業者全面盤查全館18台電梯，釐清是否有系統性問題或維管疏失，如有缺失必須立刻改善，2周內提報全館電梯改善計畫。

台中大遠百。圖／聯合報系資料照
台中大遠百。圖／聯合報系資料照
台中大遠百昨晚電梯故障，10多人受困11分鐘，市府勒令該部電梯停止使用，且業者必須全面盤查館內所有電梯。圖／台中市政府提供
台中大遠百昨晚電梯故障，10多人受困11分鐘，市府勒令該部電梯停止使用，且業者必須全面盤查館內所有電梯。圖／台中市政府提供

