台中大里蓋診所住宅…66歲工人跌落鷹架命危 市府勒令停工、最高罰30萬

台中市大里區一處診所住宅新建工程工地今傳工安意外，66歲盧姓工人不慎從鷹架墜落，一度失去呼吸心跳，經送醫搶救，已恢復呼吸心跳，送加護病房觀察。台中市勞工局說，已勒令工地停工並派員實施勞檢，若確認工地違反職安法，將處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

消防局說明，今天上午10時42分獲報，大里區一處工地有民眾墜落，隨即派遣國光分隊1車3人前往搶救，到場時發現患者無呼吸心跳，立即給予必要急救處置後送往大里仁愛醫院。

勞工局說明，經查該案工地為尚圓營造承攬的診所住宅新建工程，盧男為尚圓營造公司所僱勞工，今天在外牆從事防水漆塗布作業時，不慎自施工架墜落，當下無呼吸心跳，經緊急送醫搶救已恢復心跳，送至加護病房觀察。

勞工局指出，今已派員實施檢查，將嚴查工地是否有職安疏失，同時啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷，將此案列為防災宣導案例。