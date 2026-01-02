快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大里蓋診所住宅…66歲工人跌落鷹架命危 市府勒令停工、最高罰30萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區一處診所住宅新建工程工地今傳工安意外，66歲盧姓工人不慎從鷹架墜落，一度失去呼吸心跳，經送醫搶救，已恢復呼吸心跳，送加護病房觀察。台中市勞工局說，已勒令工地停工並派員實施勞檢，若確認工地違反職安法，將處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

消防局說明，今天上午10時42分獲報，大里區一處工地有民眾墜落，隨即派遣國光分隊1車3人前往搶救，到場時發現患者無呼吸心跳，立即給予必要急救處置後送往大里仁愛醫院。

勞工局說明，經查該案工地為尚圓營造承攬的診所住宅新建工程，盧男為尚圓營造公司所僱勞工，今天在外牆從事防水漆塗布作業時，不慎自施工架墜落，當下無呼吸心跳，經緊急送醫搶救已恢復心跳，送至加護病房觀察。

勞工局指出，今已派員實施檢查，將嚴查工地是否有職安疏失，同時啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷，將此案列為防災宣導案例。

台中市大里區一處工地2日上午發生工人墜落意外，盧姓工人進行外牆修補作業時不慎自施工架墜落，一度命危，送醫後恢復心跳。圖／中央社（民眾提供）
台中市大里區一處工地2日上午發生工人墜落意外，盧姓工人進行外牆修補作業時不慎自施工架墜落，一度命危，送醫後恢復心跳。圖／中央社（民眾提供）

工地 勞工局 台中 工安 工人

延伸閱讀

台中大里工地工人高處墜落 市府勒令停工、派員勞檢

藉口看工地 高雄工程行老闆載未成年女會計上摩鐵性侵

元旦驚魂！台中榮總鷹架「傾斜30度」險砸東大路 勞檢處勒令加固

元旦驚魂！強風吹鷹架險砸東大路 台中榮總致歉：嚴究廠商責任

相關新聞

多人受困11分鐘！台中大遠百電梯故障 市府勒令停用安檢

台中大遠百昨天晚間發生電梯事故，編號11號電梯故障，10多人受困電梯中約11分鐘，所幸無人受傷。台中市政府已勒令該電梯停...

台中大里蓋診所住宅…66歲工人跌落鷹架命危 市府勒令停工、最高罰30萬

台中市大里區一處診所住宅新建工程工地今傳工安意外，66歲盧姓工人不慎從鷹架墜落，一度失去呼吸心跳，經送醫搶救，已恢復呼吸...

北市市民大道四段煙霧瀰漫 疑因地下電箱冒煙闖禍

台北市松山區市民大道4段145號旁今天下午4點多突然煙霧瀰漫，消防局獲報緊急派員到場查看，發現一個水溝蓋不明原因冒煙，拉...

國1彰化南向路段4車追撞 2人受傷送醫、車輛回堵1公里

國道1號南向199.5公里彰化市路段，今天下午3時48分許，在內側車道發生4車追撞事故，造成2人受傷送醫，車輛回堵約1公...

疑視線死角？屏東大貨車右轉碰撞機車 女騎士遭輾當場死亡

屏東縣屏東市博愛路與廣東路口今天下午發生1起死亡車禍。1輛大貨車右轉時疑因視線死角，與機車發生碰撞，導致女騎士倒地遭輾當...

影／誰給的勇氣？五楊高架休旅車慢悠悠鬼切 客運煞不住撞爛車尾

國道1號五楊高架南下桃園路段昨傍晚發生休旅車不當變換車道，任意切入內側，後方國道客運來不及反應釀追撞幸無人傷，雙方駕駛均...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。