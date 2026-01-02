國1彰化南向路段4車追撞 2人受傷送醫、車輛回堵1公里

國道1號南向199.5公里彰化市路段，今天下午3時48分許，在內側車道發生4車追撞事故，造成2人受傷送醫，車輛回堵約1公里，肇事原因由國道警察第三大隊調查中。

車禍發生後，彰化縣消防局據派趕往搶救，發現現場為3輛自小客車及1輛小貨車發生追撞車禍事故，其中1輛白色小客車車內2人受困，均為意識清楚，臉部及肢體擦傷，經消防人員使用破壞器材協助脫困，分別送往衛部彰化醫院就醫。另1輛小貨車及1輛自小客車的車上共3人均未受傷，拒絕送醫。

國道公路警察第三大隊指出，肇事車輛駕駛人酒測值均是0，肇事原因待查。呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，切勿分心或疲勞駕駛，以確保他人與自身用路安全。