快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

聽新聞
0:00 / 0:00

疑視線死角？屏東大貨車右轉碰撞機車 女騎士遭輾當場死亡

中央社／ 屏東縣2日電

<a href='/search/tagging/2/屏東' rel='屏東' data-rel='/2/148779' class='tag'><strong>屏東</strong></a>縣屏東市博愛路、廣東路口2日下午發生大貨車右轉時碰撞機車<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，女騎士倒地遭輾、當場死亡，恐是因大車視線死角釀禍，確切肇因仍待釐清。圖／中央社（屏東縣政府警察局屏東分局提供）
屏東縣屏東市博愛路、廣東路口2日下午發生大貨車右轉時碰撞機車車禍，女騎士倒地遭輾、當場死亡，恐是因大車視線死角釀禍，確切肇因仍待釐清。圖／中央社（屏東縣政府警察局屏東分局提供）

屏東縣屏東市博愛路與廣東路口今天下午發生1起死亡車禍。1輛大貨車右轉時疑因視線死角，與機車發生碰撞，導致女騎士倒地遭輾當場死亡，事故原因調查中。

屏東縣政府警察局屏東分局發布訊息表示，今天下午1時15分許接獲報案，屏東市博愛路與廣東路口發生交通事故。經了解，23歲劉姓男子駕駛營業大貨車，沿博愛路由南往北行駛，右轉進入廣東路時，與直行微型電動二輪車的63歲單姓女騎士發生碰撞，導致女騎士倒地遭輾，當場失去生命跡象。

屏東分局表示，劉姓駕駛酒測值為0。警方已擴大調閱周遭監視器畫面，以釐清事故發生原因及責任歸屬。呼籲用路人，行經路口務必減速慢行，大型車輛轉彎時應注意視線死角，機車騎士也應提高警覺，共同遵守交通規則，以維護行車安全。

交通事故 屏東 車禍

延伸閱讀

台中大貨車北屯右轉疑內輪差死角撞機車 女騎士送醫不治

本來要跟同學一起跨年…高雄21歲騎士遭大貨車擦撞亡 父母到場淚崩

疑騎車煞車不及追撞大貨車 台中大學生送醫不治

屏東科學園區首家廠商宇晨材料今上梁 預計2026年底進駐啟用

相關新聞

影／誰給的勇氣？五楊高架休旅車慢悠悠鬼切 客運煞不住撞爛車尾

國道1號五楊高架南下桃園路段昨傍晚發生休旅車不當變換車道，任意切入內側，後方國道客運來不及反應釀追撞幸無人傷，雙方駕駛均...

疑視線死角？屏東大貨車右轉碰撞機車 女騎士遭輾當場死亡

屏東縣屏東市博愛路與廣東路口今天下午發生1起死亡車禍。1輛大貨車右轉時疑因視線死角，與機車發生碰撞，導致女騎士倒地遭輾當...

國1彰化南向路段4車追撞 2人受傷送醫、車輛回堵1公里

國道1號南向199.5公里彰化市路段，今天下午3時48分許，在內側車道發生4車追撞事故，造成2人受傷送醫，車輛回堵約1公...

台南全年測速照相桿、科技執法取締排行榜出爐 永康區都居第一

台南市2025年全年固定測速照相桿、科技執法兩項取締件數統計出爐。排行第一都在永康區，科技執法前十大有3個地方也都在永康...

台南安平運河今下午傳意外 落水女子搶救上岸已無呼吸心跳

台南安平區安平路前運河今下午1時41分許傳出溺水意外，民眾目擊一名身著橘色衣物的人不慎落水，台南市消防局據報後立即出動人...

獨／外傳1月中將接任台北市警察局長 高警局長林炎田13字回應

按慣例，警界高階警官1月中旬有一波人事異動潮，今外傳高雄市警察局長林炎田將接任北市警察局長，對此項傳言警政署未表任何看法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。