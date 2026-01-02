聽新聞
疑視線死角？屏東大貨車右轉碰撞機車 女騎士遭輾當場死亡
屏東縣屏東市博愛路與廣東路口今天下午發生1起死亡車禍。1輛大貨車右轉時疑因視線死角，與機車發生碰撞，導致女騎士倒地遭輾當場死亡，事故原因調查中。
屏東縣政府警察局屏東分局發布訊息表示，今天下午1時15分許接獲報案，屏東市博愛路與廣東路口發生交通事故。經了解，23歲劉姓男子駕駛營業大貨車，沿博愛路由南往北行駛，右轉進入廣東路時，與直行微型電動二輪車的63歲單姓女騎士發生碰撞，導致女騎士倒地遭輾，當場失去生命跡象。
屏東分局表示，劉姓駕駛酒測值為0。警方已擴大調閱周遭監視器畫面，以釐清事故發生原因及責任歸屬。呼籲用路人，行經路口務必減速慢行，大型車輛轉彎時應注意視線死角，機車騎士也應提高警覺，共同遵守交通規則，以維護行車安全。
