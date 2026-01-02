台中大里工地工人高處墜落 市府勒令停工、派員勞檢

台中市大里區一處工地2日上午發生工人墜落意外，盧姓工人進行外牆修補作業時不慎自施工架墜落，一度命危，送醫後恢復心跳。圖／中央社（民眾提供）

台中市大里區永隆八街工地今天上午11時發生工人墜落意外，盧姓工人進行外牆修補作業時，不慎自2公尺高的施工架墜落，送醫搶救恢復心跳。中市府勒令停工並派員實施勞檢。

台中市消防局今天上午10時42分接獲通報，大里區1處工地有人墜落，隨即派員前往救援。救護人員到場時，發現男子已無呼吸心跳，立即施以心肺復甦術及相關急救處置，隨後緊急送往大里仁愛醫院治療，急救後恢復呼吸心跳。

台中市府勞工局表示，經查該案工地為尚圓營造有限公司承攬的診所住宅新建工程，盧姓傷者為尚圓營造公司所僱勞工，盧男今天在外牆從事防水漆塗佈作業時，不慎自施工架墜落，當下無呼吸心跳，經緊急送醫搶救已恢復心跳，將送至加護病房觀察。

勞工局已派員實施檢查，將嚴查工地是否有職安疏失，同時啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷，將此案列為防災宣導案例。