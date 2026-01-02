影／誰給的勇氣？五楊高架休旅車慢悠悠鬼切 客運煞不住撞爛車尾

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國道1號五楊高架南下桃園路段昨傍晚發生休旅車不當變換車道，任意切入內側，後方國道客運來不及反應釀追撞幸無人傷，雙方駕駛均無酒駕，肇事責任待釐清。國道公路警察局提醒，遵守交通規則，變換車道保持安全距離，安全帶務必繫妥能保命。

地圖型行車影像分享平台（WOWtchout）今午在YouTube上傳一則昨天傍晚五楊高架50.3k車禍的「車禍片」，標題「誰給你的勇氣這樣切？」相當吸引人，影片顯示昨天元旦傍晚5時37分，車主當時行經國道1號五楊高架南向50.3公里桃園路段外側車道時，旁邊前方因故塞車回堵的中線車道，突然有輛銀色休旅車逕自跨越雙白實線，直接左切駛離停滯不動的中線車道。

只見休旅車剛駛入內側高乘載車道時，不到2秒鐘，後方直行內側車道的國道客運駕駛驚見休旅車隨意切入，根本來不及反應，直接撞上休旅車並推行數十公尺才停下，網友看完留言「愛切嘛～秒打秒切嘛～繼續切啊！不是很會」、「三寶：怎麼大車可以走內車道！」、「三寶: 我有打方向燈耶」、「誰給的勇氣？？？當然是勾魂使者給妳勇氣等妳上路啊」、「好消息：有撞下去，壞消息：人可能沒事」。

國道公路警察局第一公路警察大隊說明，大隊勤指中心於2025年1月1日17時35分接獲通報，國道1號五楊高架南向50.4公里桃園路段，有2部車事故，該起事故現場無人受傷指導當事人依A3簡易事故自行排除。

國道警方調查，53歲謝姓男子駕駛休旅車，行經事故地點時，疑似變換車道不當至高乘載車道，導致44歲駕駛豪泰客運的謝姓駕駛閃避不及撞擊肇事，現場無人受傷，客運上有22名乘客由客運公司派車接駁離開，2車駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因待釐清。

國道警方呼籲，駕駛人變換車道時應保持安全距離，先查看後視鏡並打方向燈，再轉頭確認路況，不可立即切入車道；無論駕駛或乘客均應全程繫妥安全帶，安全帶不僅是避免受罰，更是危急時保命的重要工具。

銀色休旅車行駛於五楊高架中線車道，違規左切入高乘載車道，遭後方來不及反應的國道客運撞上，幸好無人傷。圖／國道警方提供
銀色休旅車行駛於五楊高架中線車道，違規左切入高乘載車道，遭後方來不及反應的國道客運撞上，幸好無人傷。圖／國道警方提供
銀色休旅車行駛於五楊高架中線車道，違規左切入高乘載車道，遭後方來不及反應的國道客運撞上。圖／取自WOWtchout－地圖型行車影像分享平台
銀色休旅車行駛於五楊高架中線車道，違規左切入高乘載車道，遭後方來不及反應的國道客運撞上。圖／取自WOWtchout－地圖型行車影像分享平台
銀色休旅車由五楊高架中線車道違規左切入內側高乘載車道，來不及反應的國道客運直接撞上，幸好無人傷。圖／國道警方提供
銀色休旅車由五楊高架中線車道違規左切入內側高乘載車道，來不及反應的國道客運直接撞上，幸好無人傷。圖／國道警方提供
銀色休旅車行駛於五楊高架中線車道，違規左切入高乘載車道，遭後方來不及反應的國道客運撞上。圖／取自WOWtchout－地圖型行車影像分享平台
銀色休旅車行駛於五楊高架中線車道，違規左切入高乘載車道，遭後方來不及反應的國道客運撞上。圖／取自WOWtchout－地圖型行車影像分享平台

