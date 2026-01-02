快訊

台南全年測速照相桿、科技執法取締排行榜出爐 永康區都居第一

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市2025年全年固定測速照相桿、科技執法兩項取締件數統計出爐。排行第一都在永康區，科技執法前十大有3個地方也都在永康。員警提醒民眾，取締熱區通常也是交通量大、事故多地點，路過要特別小心。

警方統計測速照相第1名、取締10171件在永康高速一街2段與永二街245巷26弄路口。科技執法第1名7609件永康區中正北路與永安路口。

交警大隊統計去年全年固定測速照相桿取締件數第2名是新市區台一線317.7公里處5787件、第3名安南區公學路6段418號前5269件。

第4名到第10名為玉井區台八四線40.38公里處、安南區安吉路3段近安順庄大道、安南區安明路近北汕尾路口、東山區一六五線18.82公里、南區永成路2段369號往南70公尺處、柳營區長榮路4段近2.8公里處、麻豆區市道一七三線紀安國小前。

科技執法第2名仁德區文德路與中山路口6122件，第3名仁德區中山路與中正路3段路口6094件。第4名到第10名依序為永康區復興路與高速一街2段路口、南區大成路與國民路口、北區中華北路與觀海橋路口、新市區台十九甲線與西拉雅大道、東區林森路與崇善路口、永康區復興路與高速二街路口、南區西門路與健康路口。

科技執法第1名7609件永康區中正北路與永安路口。圖／讀者提供
科技執法第1名7609件永康區中正北路與永安路口。圖／讀者提供
警方統計台南測速照相第1名、取締10171件在永康高速一街2段與永二街245巷26弄路口。圖／讀者提供
警方統計台南測速照相第1名、取締10171件在永康高速一街2段與永二街245巷26弄路口。圖／讀者提供

科技執法 測速

相關新聞

獨／外傳1月中將接任台北市警察局長 高警局長林炎田13字回應

按慣例，警界高階警官1月中旬有一波人事異動潮，今外傳高雄市警察局長林炎田將接任北市警察局長，對此項傳言警政署未表任何看法...

影／誰給的勇氣？五楊高架休旅車慢悠悠鬼切 客運煞不住撞爛車尾

國道1號五楊高架南下桃園路段昨傍晚發生休旅車不當變換車道，任意切入內側，後方國道客運來不及反應釀追撞幸無人傷，雙方駕駛均...

影／國1五楊高架休旅車鬼切遭客運推撞 駕駛命大毫髮無傷

昨(1)日傍晚17時35分許，國道1號五楊高架南向50.4公里桃園路段發生車禍，一台休旅車突然切換車道，後方的客運閃避不及...

台南安平運河今下午傳意外 落水女子搶救上岸已無呼吸心跳

台南安平區安平路前運河今下午1時41分許傳出溺水意外，民眾目擊一名身著橘色衣物的人不慎落水，台南市消防局據報後立即出動人...

豐原工廠驚傳工安意外 64歲男「左臉骨折」意識模糊送醫

台中市豐原區豐原大道四段發生一起工安事故，現場1名64歲員工疑似操作機台不慎受傷，台中市消防局11:17獲報後，派遣豐南...

