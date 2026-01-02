台南全年測速照相桿、科技執法取締排行榜出爐 永康區都居第一

台南市2025年全年固定測速照相桿、科技執法兩項取締件數統計出爐。排行第一都在永康區，科技執法前十大有3個地方也都在永康。員警提醒民眾，取締熱區通常也是交通量大、事故多地點，路過要特別小心。

警方統計測速照相第1名、取締10171件在永康高速一街2段與永二街245巷26弄路口。科技執法第1名7609件永康區中正北路與永安路口。

交警大隊統計去年全年固定測速照相桿取締件數第2名是新市區台一線317.7公里處5787件、第3名安南區公學路6段418號前5269件。

第4名到第10名為玉井區台八四線40.38公里處、安南區安吉路3段近安順庄大道、安南區安明路近北汕尾路口、東山區一六五線18.82公里、南區永成路2段369號往南70公尺處、柳營區長榮路4段近2.8公里處、麻豆區市道一七三線紀安國小前。