影／國1五楊高架休旅車鬼切遭客運推撞 駕駛命大毫髮無傷

IMG 6737 0 scaled
休旅車突然切換車道，導致後方的客運閃避不及，直接將休旅車往前推撞。圖：讀者提供

昨(1)日傍晚17時35分許，國道1號五楊高架南向50.4公里桃園路段發生車禍，一台休旅車突然切換車道，後方的客運閃避不及，直接將休旅車往前推撞，導致客運擋風玻璃碎裂，休旅車則是車尾嚴重損毀，後擋風玻璃也破了個大洞。所幸現場無人受傷，客運上的22名乘客後續由客運業者安排接駁。

590687 scaled
客運擋風玻璃碎裂。圖：讀者提供

國道警察說明，53歲謝姓男子駕駛小客車，行駛於國道1號五楊高架南向50.4公里桃園路段，疑似變換車道不當至高乘載車道，導致44歲謝姓男子駕駛營大客車閃避不及撞擊肇事，現場無人受傷。營大客車車上22名乘客，由業者派車接駁離開。經警方實施酒測，當事人駕駛酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】國1五楊高架休旅車鬼切遭客運推撞 駕駛命大毫髮無傷

休旅車 車道 五楊高架

