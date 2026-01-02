獨／外傳1月中將接任台北市警察局長 高警局長林炎田13字回應

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

按慣例，警界高階警官1月中旬有一波人事異動潮，今外傳高雄市警察局長林炎田將接任北市警察局長，對此項傳言警政署未表任何看法，內政部長劉世芳今在高雄被堵訪也以「沒有、都不是」回應；林炎田本人今天上午開完晨報隨即公出，下午以13字傳訊回應，「身體健康，做好當下工作最重要」。

去年12月及今年1月中旬，警界高層有多名高階警官屆齡退休，按照慣例，人事異動潮通常在1月16日，據了解，警政署已啟動新一波高階人事調整，其中台北市警察局長人選因肩負中央機關維安及大型群眾運動應處重任備受外界關注。

今自由時報報導指出，現任高雄市警察局長林炎田，將接掌即將卸任的台北市警察局長李西河一職；對此，警政署低調表示，人事案仍在作業中，尚未定案。

對於警界高階警官人事異動，內政部長劉世芳今受訪被問及高雄市警察局長林炎田接任北市警察局長，她僅以「沒有、都不是」5字簡短回應，未多作說明。

至於林炎田本人今天上午媒體報導將異動的消息時，人正在警局主持晨報會議，未接聽電話，會議結束後，隨即公出，不見人影，似乎刻意躲避媒體提問。

下午，林炎田親自回訊本報記者，對於是否將調任台北市警察局長一職一事，林炎田回應，「身體健康，做好當下工作最重要」。

高雄市警察局長林炎田今年７月在市警局主持高階警官人事交接典禮。記者石秀華／攝影
高雄市警察局長林炎田今年７月在市警局主持高階警官人事交接典禮。記者石秀華／攝影

