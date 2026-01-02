新北竊賊闖自助洗衣店 涉偷8千元衣物當場換衣

快訊

中央社／ 新北2日電

新北市民眾報案稱昨天至新店區自助洗衣店洗衣，被竊取8千元衣物，調閱監視器發現1名男子進入店內翻動偷取衣物，更當場換衣。警方正全力追查犯嫌身分釐清案情。

有網友在臉書貼文表示，昨天前往新北市新店區建國路某間自助洗衣店洗衣，回來後發現衣物遭竊取。他向店家調閱監視器後，發現1名男子不僅偷他的衣物，還當場換衣，將偷竊衣物直接穿在身上，還在店內對著座位小便。據店家說法，該男子是慣犯，已發生多次類似情形。

新北市警局新店分局指出，已接獲該網友方姓男子報案，方男昨天傍晚5時許至洗衣店洗衣，返回店內要拿洗好衣物時，發現被人翻動竊取，清點後發現多件衣服、褲子、襪子被偷走，價值約新台幣8千元。警方目前已擴大調閱附近監視器，全力追查犯嫌身分。

