天氣冷...基隆熱水器小賊元旦1天偷6台 住戶氣炸

近日大陸冷氣團來襲，基隆天氣又濕又冷，持續低溫，安樂區國家新城社區昨天有住戶熱水器接連被偷，光元旦一天就有6戶失竊。警方調監視器查出一名戴口罩中年男子涉案，拆除後開車載走熱水器，循線追查中。

安樂派出所昨天接獲國家新城多名住戶報案，一名住戶說，昨天很冷又下，他要洗澡時發現沒有熱水，打開水龍頭一直是冷水，原以為是壞了或沒瓦斯，出去屋外才發現熱水器整個不見了。

警方說，失主的熱水器已安裝多年，掛在1樓後側，熱水器連架子被拆走，後來又有其他人報案，元旦有6台熱水器失竊。警方調監視器查出一名戴口罩中年男子涉案，開車載走熱水器。失竊的都是同一品牌「櫻花牌」熱水器，懷疑有人鎖定此品牌熱水器行竊。

警方調查，失竊的都是在樂利三街一帶巷弄內，警方已鎖定涉案男子積極查緝。