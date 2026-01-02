快訊

聽新聞
非法轉運站藏身台中西屯區 3縣市河川遭濫倒營建廢棄物

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中地檢署去年接獲情資，嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地違規棄置營建廢棄物的來源為台中市營建工地，隨即啟動檢警環查緝環保犯罪聯合小組，由地檢署指揮警察、環保及河川等機關，在台中市西屯區破獲非法營建廢棄物轉運站，並循線查獲非法棄置營建廢棄物於南投、彰化、雲林等3縣河川地犯罪集團。

台中市環保局指出，此案由台中地檢署檢察官黃芝瑋指揮偵辦，聯合內政部警政署保七總隊第三大隊中區中隊、中區環境管理中心及台中市保護局等，啟動檢警環查緝環保犯罪聯合小組，先在去年5月15日破獲廢棄物清除機構在台中市西屯區非法經營廢棄物轉運站，違規將營建廢棄物載運至該處進行分類、貯存，並將廢棄物轉交非法集團清理。

檢警環聯合小組深入追查發現，非法集團將廢棄物載運至南投縣濁水溪河床地棄置，隨即指揮台中市警局刑事偵八隊、南投縣環保局、工務局及第四河川分署，經多日監控，查緝22人到案，並查扣多部拖車、曳引車及挖土機，並查出該集團將廢棄物傾倒於彰化縣烏溪、貓羅溪及雲林縣新虎尾溪河川地，後續將開挖，確認損害規模、範圍及計算犯罪所得、恢復原狀費用。

環保局表示，檢警環等機關多年來持續透過聯合查緝機制，展現打擊環保犯罪的決心及行動，呼籲營造業及廢棄物清除機構等事業切勿貪圖便宜、心存僥倖， 若將廢棄物交由非法機構清理或私設廢棄物轉運站，除需與受託者就廢棄物負連帶清理、環境改善責任及可能遭廢止廢棄物清除許可證外，亦要面臨最高5年徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

環保局提醒，民眾若發現重大環境汙染情事，請立即撥打環保局報案專線04-23280380或免付費專線0800-066666通報，環保局將盡速派員前往稽查及追蹤，共同守護環境。

台中檢警環查緝環保犯罪聯合小組查出非法集團將廢棄物載運至南投縣濁水溪河床地棄置。圖／台中市環合局提供
台中檢警環查緝環保犯罪聯合小組查出非法集團將廢棄物載運至南投縣濁水溪河床地棄置。圖／台中市環合局提供
台中檢警環查緝環保犯罪聯合小組破獲台中市西屯區非法營建廢棄物轉運站。圖／台中市環合局提供
台中檢警環查緝環保犯罪聯合小組破獲台中市西屯區非法營建廢棄物轉運站。圖／台中市環合局提供

廢棄物 環保局

