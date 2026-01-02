高階警官人事異動 林炎田接任北市警局長？劉世芳5字回應
警界高階警官人事異動，內政部長劉世芳今受訪被問及高雄市警察局長林炎田接任北市警察局長，她僅以「沒有、都不是」5字簡短回應，未多作說明。據了解，警政署因應本月中旬多名高階警官屆齡退休，已啟動新一波高階人事調整，其中台北市警察局長人選，因肩負中央機關維安及大型群眾運動應處重任受關注。
警界消息指出，現任高雄市警察局長林炎田，傳將接掌台北市警察局長一職，成為此次人事布局焦點之一，對此，警政署低調表示，人事案仍在作業中，尚未定案。
林炎田為中央警察大學51期畢業，並取得國立臺北大學犯罪學研究所碩士學位，行政與刑事警政歷練完整，警職生涯從基層扎實做起，曾任台北市派出所所長、警備隊長、刑事組組長，並歷任嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長，以及刑事警察局偵查第四大隊隊長、台北市警察局萬華分局長等要職。
警界人士指出，林炎田行事嚴謹、作風務實，對細節要求甚高，警界多形容其為「精明幹練」的警政將領，長年表現深獲歷任長官肯定。此外，他曾出任警政署公共關係室主任，擅長溝通協調，亦深受時任警政署長陳國恩器重；地方首長歷練方面，則曾先後掌理苗栗縣及基隆市警察局。
高雄市警察局長任內，林炎田力推科技警政與精準打擊犯罪策略，在防制詐騙、打擊暴力犯罪及掃蕩幫派等面向均有具體成效，表現亮眼，也備受高雄市長陳其邁倚重。
警界分析，林炎田早年曾任台北市南昌、敦化派出所所長，歷練中山、萬華、信義等治安複雜分局的刑事組長及萬華分局長職務，對台北市治安與交通脈動相當熟稔；若順利接任北市警局長，預料可迅速上手、無縫接軌，被視為具高度適任性的人選之一。
