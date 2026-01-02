嘉義赤蘭溪旁遭傾倒大量廢棄物 跨4縣市犯罪集團落網
嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭非法棄置大量廢棄物，面積高達352平方公尺，開挖更發現掩埋營建廢棄物，恐對生態造成巨大影響，環保局運用科技設備破獲不法集團，更發現該集團橫跨嘉義、南投、彰化及雲林等地四處亂倒廢棄物，違反廢棄物清理法將要求清除復原。
嘉義縣環保局表示，赤蘭溪河川地近日遭非法棄置廢棄物，現地開挖發現掩埋大量土木或建築廢棄物混合物，面積約352平方公尺，量體高達1760立方公尺，嚴重衝擊河川生態，專案小組立即現地開挖蒐證，透過數據資料勾稽與跨縣市溯源，擴大追查廢棄物流向與來源。
環保局長張輝川說，不法集團長期自台中市非法轉運站載運廢棄物，分批運往嘉義縣河川地棄置，涉案範圍涵蓋嘉義、南投、彰化及雲林等縣市，手法隱蔽且規模龐大，報請台中地檢署指揮，聯手保七總隊及河川局等單位，瓦解非法棄置集團，並將涉案人員送辦。
張輝川強調，非法棄置會破壞河川生態，也影響防洪安全，絕不寬貸。環保局將持續釐清赤蘭溪河川地汙染範圍與環境損害程度，依法命相關責任人負擔清除及復原費用，維護河川安全、生態保育及防洪功能，民眾若發現異樣需立即通報，共同守護河川、國土安全。
