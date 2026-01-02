快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭非法棄置大量廢棄物，面積高達352平方公尺，開挖更發現掩埋營建廢棄物，恐對生態造成巨大影響，環保局運用科技設備破獲不法集團，更發現該集團橫跨嘉義、南投、彰化及雲林等地四處亂倒廢棄物，違反廢棄物清理法將要求清除復原。

嘉義縣環保局表示，赤蘭溪河川地近日遭非法棄置廢棄物，現地開挖發現掩埋大量土木或建築廢棄物混合物，面積約352平方公尺，量體高達1760立方公尺，嚴重衝擊河川生態，專案小組立即現地開挖蒐證，透過數據資料勾稽與跨縣市溯源，擴大追查廢棄物流向與來源。

環保局長張輝川說，不法集團長期自台中市非法轉運站載運廢棄物，分批運往嘉義縣河川地棄置，涉案範圍涵蓋嘉義、南投、彰化及雲林等縣市，手法隱蔽且規模龐大，報請台中地檢署指揮，聯手保七總隊及河川局等單位，瓦解非法棄置集團，並將涉案人員送辦。

張輝川強調，非法棄置會破壞河川生態，也影響防洪安全，絕不寬貸。環保局將持續釐清赤蘭溪河川地汙染範圍與環境損害程度，依法命相關責任人負擔清除及復原費用，維護河川安全、生態保育及防洪功能，民眾若發現異樣需立即通報，共同守護河川、國土安全。

嘉義縣赤蘭溪旁遭傾倒大量廢棄物，環保局攜手檢警單位破獲跨4縣市犯罪集團。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣赤蘭溪旁遭傾倒大量廢棄物，環保局攜手檢警單位破獲跨4縣市犯罪集團。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣赤蘭溪旁遭傾倒大量廢棄物，環保局攜手檢警單位破獲跨4縣市犯罪集團。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣赤蘭溪旁遭傾倒大量廢棄物，環保局攜手檢警單位破獲跨4縣市犯罪集團。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣赤蘭溪旁遭傾倒大量廢棄物，環保局攜手檢警單位破獲跨4縣市犯罪集團。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣赤蘭溪旁遭傾倒大量廢棄物，環保局攜手檢警單位破獲跨4縣市犯罪集團。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣赤蘭溪旁遭傾倒大量廢棄物，環保局攜手檢警單位破獲跨4縣市犯罪集團。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣赤蘭溪旁遭傾倒大量廢棄物，環保局攜手檢警單位破獲跨4縣市犯罪集團。圖／嘉義縣政府提供

相關新聞

影／「土尾集團」彰雲嘉猛倒營建廢棄物 垃圾量填滿7座奧運泳池

陳姓男子為首的「土尾集團」長期在彰化、雲林及嘉義河川地亂倒營建廢棄物，檢警長時間蒐證破獲，發現北從彰化芬園貓羅溪，南自嘉...

天氣冷...基隆熱水器小賊元旦1天偷6台 住戶氣炸

近日大陸冷氣團來襲，基隆天氣又濕又冷，持續低溫，安樂區國家新城社區昨天有住戶熱水器接連被偷，光元旦一天就有6戶失竊。警方...

非法轉運站藏身台中西屯區 3縣市河川遭濫倒營建廢棄物

台中地檢署去年接獲情資，嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地違規棄置營建廢棄物的來源為台中市營建工地，隨即啟動檢警環查緝環保犯罪聯合...

危險！桃園工人「無防護」走在塔吊吊臂上 勞檢處：最高可罰30萬

工人在沒有任何防護裝置的情況下，行走在塔吊吊臂上。圖：翻攝自社會事新聞影音 桃園市桃園區某建案工地去(114)年12月31日，有工人在沒有任何防護裝置的情況下，行走在塔吊吊臂上，讓人看了冷汗直流。對此

高階警官人事異動 林炎田接任北市警局長？劉世芳5字回應

警界高階警官人事異動，內政部長劉世芳今受訪被問及高雄市警察局長林炎田接任北市警察局長，她僅以「沒有、都不是」5字簡短回應...

嘉義赤蘭溪旁遭傾倒大量廢棄物 跨4縣市犯罪集團落網

嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭非法棄置大量廢棄物，面積高達352平方公尺，開挖更發現掩埋營建廢棄物，恐對生態造成巨大影響，環...

