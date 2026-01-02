盆栽現不明肉塊嚇壞婦人 警查證為流浪犬藏食物

快訊

中央社／ 高雄2日電

高雄岡山劉姓婦人發現門口花盆被埋不明肉品，擔心遭人恐嚇報警。警方調閱監視器後發現，並非治安事件，而是一隻流浪犬叼肉經過劉婦家門口，發現盆栽稍作掩埋藏匿，過程逗趣。

高雄市政府警察局岡山分局去年12月30日接獲報案，66歲劉婦指在自家門口花盆內發現不明物品，疑似遭人刻意放置，擔心自身安全，因此前往報案請求警方協助查證。

警方到場後先行安撫劉婦情緒，並立即調閱住處周邊監視器。畫面顯示，並無可疑人員接近劉婦住家，而是一隻米克斯犬叼著肉塊，在巷道間來回遊走，疑似尋找適合藏匿食物地點。狗狗經過劉婦住家時，見門前花盆位置隱蔽，便將肉塊放入盆栽內稍作掩埋後離去，整個過程模樣逗趣，確認並非人為惡意行為。

警方將查證結果向劉婦說明後，成功化解其疑慮。警方表示，此案並無任何治安疑慮，純屬誤會，提醒民眾若發現可疑物品或異常狀況，均可通報警方協助查證，以維護自身與社區安全。

