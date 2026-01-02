工人在沒有任何防護裝置的情況下，行走在塔吊吊臂上。圖：翻攝自社會事新聞影音

桃園市桃園區某建案工地去(114)年12月31日，有工人在沒有任何防護裝置的情況下，行走在塔吊吊臂上，讓人看了冷汗直流。對此，桃園市勞動檢查處表示，已派員前往勞檢，將依職業安全衛生法相關規定開罰，最高可罰30萬，並要求立即改善。

勞檢處表示，市府獲報有工人未有防護設備在塔吊吊臂上行走，立即派員前往實施勞檢，依職業安全衛生設施規則第281條規定，「在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。」違反職業安全衛生法相關規定，依法可處3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處並要求工地立即改善，以維護勞工職場安全，避免造成憾事。

本文章來自《桃園電子報》。原文：危險！桃園工人「無防護」走在塔吊吊臂上 勞檢處：最高可罰30萬