快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

危險！桃園工人「無防護」走在塔吊吊臂上 勞檢處：最高可罰30萬

桃園電子報／ 桃園電子報

g5w4f5w4
工人在沒有任何防護裝置的情況下，行走在塔吊吊臂上。圖：翻攝自社會事新聞影音

桃園市桃園區某建案工地去(114)年12月31日，有工人在沒有任何防護裝置的情況下，行走在塔吊吊臂上，讓人看了冷汗直流。對此，桃園市勞動檢查處表示，已派員前往勞檢，將依職業安全衛生法相關規定開罰，最高可罰30萬，並要求立即改善。

勞檢處表示，市府獲報有工人未有防護設備在塔吊吊臂上行走，立即派員前往實施勞檢，依職業安全衛生設施規則第281條規定，「在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。」違反職業安全衛生法相關規定，依法可處3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處並要求工地立即改善，以維護勞工職場安全，避免造成憾事。

本文章來自《桃園電子報》。原文：危險！桃園工人「無防護」走在塔吊吊臂上 勞檢處：最高可罰30萬

延伸閱讀：

  1. 桃園職訓成果展10/18登場 邀民體驗美甲、無人機集章換好禮
  2. 拒檳、戒檳、定期篩檢，口腔健康更安心

桃園 職業安全 勞檢

延伸閱讀

龍潭警攜手桃園環保局取締噪音車 3汽機車挨罰1萬1700元

狂保全返前東家劫財！持刀攜槍與警肉搏 桃園負傷雙警奮勇制伏

「壢動新年．幸福啟程」115年桃園中壢元旦升旗典禮文化公園登場

元旦驚魂！台中榮總鷹架「傾斜30度」險砸東大路 勞檢處勒令加固

相關新聞

影／「土尾集團」彰雲嘉猛倒營建廢棄物 垃圾量填滿7座奧運泳池

陳姓男子為首的「土尾集團」長期在彰化、雲林及嘉義河川地亂倒營建廢棄物，檢警長時間蒐證破獲，發現北從彰化芬園貓羅溪，南自嘉...

屏東台17線砂石曳引車疑爆胎自撞分隔島 油漬洩露滿地狼藉

今天上午10時許，屏東縣新園鄉台17線雙園大橋前路段，一輛砂石曳引車往林園方向行駛時，疑似爆胎自撞中央分隔島，48歲的陳...

天氣冷...基隆熱水器小賊元旦1天偷6台 住戶氣炸

近日大陸冷氣團來襲，基隆天氣又濕又冷，持續低溫，安樂區國家新城社區昨天有住戶熱水器接連被偷，光元旦一天就有6戶失竊。警方...

非法轉運站藏身台中西屯區 3縣市河川遭濫倒營建廢棄物

台中地檢署去年接獲情資，嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地違規棄置營建廢棄物的來源為台中市營建工地，隨即啟動檢警環查緝環保犯罪聯合...

危險！桃園工人「無防護」走在塔吊吊臂上 勞檢處：最高可罰30萬

工人在沒有任何防護裝置的情況下，行走在塔吊吊臂上。圖：翻攝自社會事新聞影音 桃園市桃園區某建案工地去(114)年12月31日，有工人在沒有任何防護裝置的情況下，行走在塔吊吊臂上，讓人看了冷汗直流。對此

高階警官人事異動 林炎田接任北市警局長？劉世芳5字回應

警界高階警官人事異動，內政部長劉世芳今受訪被問及高雄市警察局長林炎田接任北市警察局長，她僅以「沒有、都不是」5字簡短回應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。