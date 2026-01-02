郭姓父子非法傾倒濁水溪挖出上萬噸垃圾 復原費恐破6500萬元

南投縣竹山鎮濁水溪河段遭不肖業者非法棄置大量廢棄物，檢警結合環保、水利單位跨域追查並開挖蒐證，查獲大規模掩埋廢棄物，面積與體積驚人，初估環境復原費用至少6500萬元。檢警已將涉嫌主導的郭姓父子移送法辦，並將依法追究犯罪所得與河川復原費用。

檢警調查指出，郭姓父子涉嫌在台中市西屯區非法經營廢棄物轉運站，長期將廢棄物載運至中南部五縣市多處河川地傾倒，形成跨縣市環保犯罪鏈。南投縣環保局早在去年9月即掌握相關情資，會同多個中央及地方單位成立跨域聯防專案，並在台中地檢署指揮下持續蒐證、溯源追查。

近日，檢察官指揮專案行動，經濟部水利署第四河川分署會同南投縣環保局、保七總隊、環境部等單位，動用大型機具在濁水溪竹山鎮河段展開開挖作業。結果發現，香員腳段約4000平方公尺、和興段約700平方公尺河川地，遭非法傾倒並掩埋大量廢棄物，初估體積約14400立方公尺，對河川生態及行洪安全造成嚴重威脅。

第四河川分署表示，不法業者疑似利用濁水溪高灘地便道，以及地處偏遠、人煙稀少的特性，刻意選在夜間進行非法傾倒，以規避巡查。分署已在濁水溪沿線設置多處監視攝影機，並配合司法檢警調閱影像資料，全力追查相關不法行為。