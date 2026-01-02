影／「土尾集團」彰雲嘉猛倒營建廢棄物 垃圾量填滿7座奧運泳池

陳姓男子為首的「土尾集團」長期在彰化、雲林及嘉義河川地亂倒營建廢棄物，檢警長時間蒐證破獲，發現北從彰化芬園貓羅溪，南自嘉義水上赤蘭溪都遭汙染，開挖估計遭傾倒、掩埋廢棄物體積逾1萬6204立方公尺（約7座奧運規格游泳池），回復原狀得花費7000多萬元，目前已查緝22人到案，朝廢棄物清理法偵辦中。

中檢表示，2025年2月經台灣高等檢察署國土區域跨域聯防機制，經嘉義地檢署通報嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭不法棄置營建混合物、廢塑膠混合物，且大量廢棄物源於台中的建築工地。

中檢由主任檢察官吳錦龍、檢察官黃芝瑋偵辦，經指揮台中市刑大、保七警及環境部、台中及南投環保局等單位追查，去年5月15日先破獲郭姓父子在台中西屯區非法經營廢棄物轉運站一案，並鎖定其等長期載運廢棄物至中、南部河川地傾倒的非法車隊。

檢方發現，郭姓父子和下游車隊是藉由層層掩護及分工的犯罪集團，遊走各河川地非法傾倒、掩埋廢棄物，藉此牟取不法暴利，嚴重破壞河川生態環境。

檢方指出，去年9月2日深夜埋伏行動，在南投縣濁水溪河床地當場抓到蔡姓、陳姓，及蕭姓3人，正在棄置營建混合物、廢塑膠混合物，隨後繼續發動4波行動，動員上百人力搜索23處、查緝22人到案，聲押禁見6人獲准，另13人交保，查扣2輛拖車、4輛曳引車，及1輛挖土機等犯罪工具。

檢警發現，全案幕後由陳姓男子為首的土尾集團，陳負責仲介、居中聯繫，與廢棄物產源端接洽後，再安排車隊到彰雲嘉等地亂倒，成員間有負責開挖土機、貨車，還會安排「小蜜蜂」在周圍通風報信躲避查緝，彼此間用無線電聯絡。

檢方再繼續向上溯源，發現該車隊傾倒廢棄物地點除南投濁水溪、嘉義赤蘭溪，竟還遍布彰化芬園鄉烏溪、貓羅溪，及雲林縣莿桐鄉新虎尾溪，還有雲林縣虎尾鎮惠來生命園區附近空地。