台南鹽水池王爺神轎送修「遭調包」 廟方不愛全新轎…警方追回舊轎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南鹽水月港廣濟宮神轎日前送修，送回來的卻是「全新神轎」。台南市警局新營分局上午表示，接獲廣濟宮報案維修廠商疑將神轎掉包後，以其他神轎交貨，立即偵辦，前天申請搜索票追回原神轎。神轎目前安置鹽水分駐所、將釐清維修過程與雙方說法依法函送。

員警稱，雖被換掉的部分配件已找回，廟方指除了名牌還在，其他都被換掉，雙方契約是「照舊修舊」、已對業者提告；被控動手腳的修復工作室則反駁，指當初修復方式、狀況都清楚告知廟方，更換的受損配件契約也沒有記載要歸還，也要提告廟方背信。

警方在桃園查扣神轎與被換掉的零件，除轎底花板、轎筒、鐵皮轎頂等也都尋回，但已拼湊不回原轎模樣。

廟方指出，舊神轎1995年前以純手工打造，當時造價百萬元，但送修4個月後顏色與原轎大，連花堵都變不同，這根本已經被掉包才提告。業者則稱廟方都知情、都是照合約進行。

上午分局長陳俊凱、鹽水區長陳文琪及廟方人員前往鹽水分駐所慰勞、肯定積極偵辦、追回護送神轎辛勞。呼籲民眾有高價或具文化、宗教價值物品委託維修時，除慎選廠商，應保留完整契約、照片及交付紀錄保障權益。

新營分局鹽水分駐所長許仁鴻表示，廣濟宮是對方重要信仰中心，主祀池府王爺，庇佑在地居民百餘年，去年廟宇遭火災重創，地方人士善信完成修復，失而復得百年神轎回歸，更為重建增添一樁喜事，也象徵地方信仰警民凝聚力。

台南鹽水池王爺神轎「調包」案檢警正偵辦，地方人士慰問員警辛勞。圖／警方提供
台南鹽水池王爺神轎「調包」案檢警正偵辦，地方人士慰問員警辛勞。圖／警方提供
台南鹽水池王爺神轎「調包」案檢警正偵辦，廟方、業者互控各說各話。圖／警方提供
台南鹽水池王爺神轎「調包」案檢警正偵辦，廟方、業者互控各說各話。圖／警方提供
台南鹽水池王爺神轎「調包」案檢警正偵辦，廟方、業者互控各說各話。圖／警方提供
台南鹽水池王爺神轎「調包」案檢警正偵辦，廟方、業者互控各說各話。圖／警方提供

神轎 提告

