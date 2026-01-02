快訊

高雄大社清晨大火 22歲男房間起火燒燙傷被救出…妻成焦屍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市大社區民生路一處鐵皮民宅今天清晨4時15分突傳火警，消防局出動15車40人灌救，抵達後發現22歲尤姓男子的父母逃出屋外，尤男和20歲謝姓妻子受困，後尤男被家人救出手腳燙傷送醫，但火滅，發現謝女被燒成焦屍，因起火點在夫妻房內，正調查是否有人為縱火可能性。

高市警消調查，今天凌晨4時15分位於大社區民生路一處鐵皮屋民宅發生火警，消防局出動15車40人趕往搶救，抵達後發現是一樓鐵皮屋起火，當時屋內的尤姓男子的父母及親友及時逃出屋外，後家人又衝進火場將尤男拉出，想進入火場時，因火勢猛烈，來不及救謝妻。

消防員布水線射水滅火，尤男被救出因手腳燙傷、意識不清被緊急送醫急救；火勢於清晨約4時41分撲滅火勢，消防員進屋清理火場，發現謝妻已不幸被燒成焦屍，葬生火窟。

據了解，發生火警的鐵皮屋有3間房間，住尤男一家7口，起火點在一樓尤男夫妻房間窗戶處。後警消進屋採證，正釐清是否有人為縱火或其他起火原因；因謝女死亡，警方已報請橋頭地方檢察署檢察官相驗，以釐清死因。

高市大社區民生路一處鐵皮民宅今天清晨突傳火警，造成年輕的尤姓夫妻，夫被燙傷、妻子被燒成焦屍。圖／讀者提供
房間 消防員 火災 死亡

