台中大樓暗夜起火 疑夫妻吵架…廚房燒棉被驚動住戶

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北屯區1棟大樓今凌晨驚傳火警，廚房冒火光燃燒驚動周邊住戶，所幸警消到場時火勢已經由屋內自動灑水系統撲滅，經查燃燒雜物才起火，屋內1名女性疑因服用藥物，身體無力送醫。有鄰居指出，當時疑夫妻吵架，太太燒棉被等物才引燃，詳細起火原因釐清中。

台中市消防局今凌晨12點52分獲報，北屯區大連西路大樓火警，派遣文昌、水湳及四平分隊前往，由水湳分隊小隊長李其修帶隊，共出動8輛消防車、1輛警備車，消防人員22人。；警方也獲報當時屋內家庭糾紛，傳出燒焦味。

消防指出，起火大樓為地上23層、地下5層住宅，當時火勢觸發自動灑水系統並撲滅，廚房燃燒面積約22平方公尺。

所幸無人受傷受困，但屋內女子疑因藥物影響肢體無力，其意識清楚，消防員將她送往中國醫藥大學附設醫院救治。

北屯區大樓今凌晨起火，廚房內有燃燒衣物、棉被雜物，經自動灑水系統撲滅。圖／消防提供
北屯區大樓今凌晨起火，廚房內有燃燒衣物、棉被雜物，經自動灑水系統撲滅。圖／消防提供

