谷關七雄登山事故率高 迷路、受傷居多

台中市消防局統計，去年台中山域事故高度集中在和平區中級山，尤其以「谷關七雄」事故率最高。圖／台中市消防局提供 登山活動近年風行，但山域事故也逐年攀升。台中市消防局統計顯示，和平區谷關中級山事故比率最高，尤其「谷關七雄」占比逾半。消防人員提醒登山者務必落實行前準備、攜帶必要裝備，並熟悉發生意外時的因應要領，避免登山變調。

台中市消防局第二大隊統計，前年受理谷關七雄山域事故36件，占中級山事故約60%。去年谷關分隊受理山域事故41件，其中56%發生在谷關七雄，事故主因以迷路與受傷為大宗。迷路比率約30%，常因未帶地圖、天黑無頭燈或偏離主徑；創傷約40%，包含跌倒、骨折及體力不支等情形，另有疾病及突發心臟不適，凸顯體能評估的重要性。

谷關七雄時有救援案例。上月11日一支4人隊伍攀登東卯山，下山抄捷徑迷途，2男2女受困峭壁，69歲女山友更滑落約30公尺坡地。消防隊員入夜馳援，將腳踝骨折的女子安全救下山，也再次敲響登山安全警鐘。

谷關消防分隊提醒，行前務必規畫路線與撤退點，不獨攀、不夜爬，留意天候變化，備妥水、糧食、頭燈、雨具與保暖衣物，並通報登山行程、使用登山報到App。行程中若有人身體不適即應撤退、時間過晚就回頭，隊伍不落單，不擅自改變路線。

發生意外時，應冷靜原地待援，不亂下切，並撥打119或以通訊軟體回報座標訊息，同時保暖、防雨、節省體力。吹哨比呼喊更省力，也較易讓救援人員辨識方向。消防單位也建議攜帶離線地圖、軌跡紀錄及定位設備如inReach，強化定位能力。