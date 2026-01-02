聽新聞
國際手沖咖啡冠軍 科大生車禍亡

聯合報／ 記者林保光周宗禎／連線報導

高雄跨年夜發生憾事，台南崑山科技大學21歲唐姓學生與同學相約跨年，不料騎機車赴約途中與李姓男子駕駛的工程車擦撞，唐命喪輪下。唐上月曾獲國際咖啡手沖組冠軍，父母獲悉噩耗激動淚崩，李姓司機見唐母哭得傷心，不禁下跪說「真的不是故意的，我也是2個孩子的爸」。

唐姓男大生就讀餐飲管理及廚藝系，上月5日在崑山科大舉辦的第六屆K CUP國際咖啡挑戰賽，獲得大專組手沖挑戰賽冠軍，當時他在IG留言「這份成就，從來不是他一個人的，它屬於一路支持我、陪伴我走到這裡的每一位」，並感謝父母。

前晚6時許，唐男騎機車沿高雄前鎮區中華五路北往南行駛，經過新光路口與同向43歲李姓男子駕駛的工程車擦撞，唐與機車倒地，頭部遭工程車輾過，當場死亡。這正是往夢時代跨年晚會的方向，距離僅1.8公里。

李姓司機酒測無酒精反應。李蹲坐路邊哭泣說，他沒注意到旁邊有機車。警方了解，雙方未保持安全距離肇禍，肇事原因待釐清，檢警昨在高雄市立殯儀館相驗。

唐姓男大生的父母見兒子死亡傷痛淚崩，指兒子騎機車外出前，曾說要和同學一起跨年，不知是不是要去參加夢時代的跨年晚會。

唐的指導老師難過指出，唐非常認真，師生經常聯繫，感情非常好，前天下午還看到唐，到現在還無法接受這個事實。唐的同學指唐平時低調，但表現一直穩定良好，認真投入專業學習，表現深獲師長肯定。校方對唐發生意外離世，深表達哀悼與不捨，將全力協助保險申請等後續事宜。

