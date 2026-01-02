聽新聞
0:00 / 0:00

連坐、重懲 仍有害群之馬

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

去年全國29警酒駕 ，3人遭免職。圖為警方臨檢酒駕。本報資料照片
去年全國29警酒駕 ，3人遭免職。圖為警方臨檢酒駕。本報資料照片
警政署規定，警察酒駕從嚴懲處，二○二三年更函文「明確化」，對酒駕累犯、勤務中酒駕肇事逃逸、公務車酒駕肇事等情節嚴重案件，得依公務人員考績法等，一次記二大過免職。

警政署表示，要求各警察機關加強對員警以實際案例進行法治教育，讓員警知道後果嚴重，杜絕僥倖心態，並對有酗酒習性或酒駕紀錄員警，每日第一班出勤前酒測，強化防範。

依警察人員駕車安全考核實施要點，警察酒後開車或騎機車，酒測值每公升零點一八毫克以上、拒測、酒駕肇事或逃逸，均記一大過，調整服務地區。

觸犯公共危險罪判刑確定，未宣告緩刑或易科罰金，依警察人員人事條例免職；處一年以上徒刑判決確定，依公務員懲戒法移付懲戒；處未滿一年徒刑、拘役或罰金判決確定，仍記一大過並調地。

早年警察酒駕頻傳，曾發生撞死人悲劇，警政署二○一九年訂「連坐法」，同分局、大隊或隊，三個月內有員警服勤時間酒駕二件，分局長、大隊長或隊長拔官，內勤單位比照辦理。

另酒駕員警第一、二層主管及主管業務副主官、督察主管、駐區督察人員，追究考核監督不周責任，申誡至記過二次。

警政署說，員警只要酒駕，當年考績一律丙等，列管至少半年，幹部更要確實負起責任，不容害群之馬。

延伸閱讀

酒駕撞清潔隊手推車和燈桿 王夢麟2萬元交保

王夢麟驚爆酒駕！本人親回應 認了遭「移送法辦」！

影／自撞手推車及電線桿…歌手王夢麟酒駕肇事影像曝光 酒測值0.73送辦

影／淡水男跨年酒駕撞死人肇逃「直奔機場想買票」 忘帶護照只好投案

相關新聞

影／機車衝撞行人畫面曝光！三重婦人違規穿越馬路OHCA

新北市三重區忠孝路一段厚德國小圍牆邊，今晚7時許有1名年約60歲身分待查的婦人違規跨越雙黃線橫越馬路被機車撞倒，當場失去...

三重違規穿越馬路被機車撞倒 行人OHCA騎士夫婦也送醫

新北市三重區今晚7時許，有1名年約60歲婦人在忠孝路一段161號前違規穿越馬路被機車撞倒。行人當場失去生命徵象，由救護車...

影／淡水男跨年酒駕撞死人肇逃「直奔機場想買票」 忘帶護照只好投案

新北市24歲嚴姓男子昨晚跨年飲酒，今天清晨開車在淡水撞死元旦騎機車加班途中的北市毛姓清潔隊員，嚴肇事逃逸衝回家，再直奔桃...

影／元旦傳意外…貢寮龍洞越南籍釣客落海 天色昏暗暫停搜索

何姓男子等一行共5人今天結伴到貢寮區龍洞一支磯釣場海域海釣，其中43歲陽姓越南籍釣客，不慎被大浪打到落海失蹤，搜救人員搜...

國際手沖咖啡冠軍 科大生車禍亡

高雄跨年夜發生憾事，台南崑山科技大學21歲唐姓學生與同學相約跨年，不料騎機車赴約途中與李姓男子駕駛的工程車擦撞，唐命喪輪...

連坐、重懲 仍有害群之馬

警政署規定，警察酒駕從嚴懲處，二○二三年更函文「明確化」，對酒駕累犯、勤務中酒駕肇事逃逸、公務車酒駕肇事等情節嚴重案件，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。