連坐、重懲 仍有害群之馬

去年全國29警酒駕 ，3人遭免職。圖為警方臨檢酒駕。本報資料照片 警政署規定，警察酒駕從嚴懲處，二○二三年更函文「明確化」，對酒駕累犯、勤務中酒駕肇事逃逸、公務車酒駕肇事等情節嚴重案件，得依公務人員考績法等，一次記二大過免職。

警政署表示，要求各警察機關加強對員警以實際案例進行法治教育，讓員警知道後果嚴重，杜絕僥倖心態，並對有酗酒習性或酒駕紀錄員警，每日第一班出勤前酒測，強化防範。

依警察人員駕車安全考核實施要點，警察酒後開車或騎機車，酒測值每公升零點一八毫克以上、拒測、酒駕肇事或逃逸，均記一大過，調整服務地區。

觸犯公共危險罪判刑確定，未宣告緩刑或易科罰金，依警察人員人事條例免職；處一年以上徒刑判決確定，依公務員懲戒法移付懲戒；處未滿一年徒刑、拘役或罰金判決確定，仍記一大過並調地。

早年警察酒駕頻傳，曾發生撞死人悲劇，警政署二○一九年訂「連坐法」，同分局、大隊或隊，三個月內有員警服勤時間酒駕二件，分局長、大隊長或隊長拔官，內勤單位比照辦理。

另酒駕員警第一、二層主管及主管業務副主官、督察主管、駐區督察人員，追究考核監督不周責任，申誡至記過二次。

警政署說，員警只要酒駕，當年考績一律丙等，列管至少半年，幹部更要確實負起責任，不容害群之馬。