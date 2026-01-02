酒駕撞死人欲潛逃 忘帶護照投案

嚴姓男子跨年夜涉酒駕撞死北市清潔隊員，肇逃返家棄置車輛，九小時後投案。記者林昭彰／翻攝 廿四歲嚴姓男子慶祝跨年，昨天清晨酒後開車，在新北市淡水撞死毛姓男子，毛男是北市清潔隊員，昨天元旦加班途中遇劫；嚴男肇事後逃回家拿錢直奔桃園機場企圖潛逃，但忘了帶護照折返，昨天下午投案，被依公共危險、過失致死等罪嫌送辦。

據了解，嚴男是淡水漁人碼頭附近熱炒店員工，前天下午開母親轎車去上班，下班後十九歲弟弟帶著同齡陳姓友人去找嚴男，三人在店裡飲酒慶祝跨年。元旦清晨五時許，三人共乘車返家，在淡水紅毛城前方發生車禍。

五十七歲毛姓男子當時騎機車準備到台北市中山區清潔隊加班，在路口停等紅燈時遭追撞，送醫急救無效。嚴男三人肇事後未停車，直接逃離，開車回淡水新民街住家社區停車場，嚴返家拿錢和行李後匆忙搭ＵＢＥＲ直奔機場打算出國，但忘了帶護照。

警方事發後迅速找到肇事車輛，通知嚴男母親、弟弟、陳男三人到案，昨下午策動嚴男投案，事隔九小時，警方帶他到醫院抽血檢驗，換算呼氣酒精值仍達○．二九毫克，警詢後依公共危險、過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送士林地檢署。

嚴男弟弟與陳男一起喝酒，事後同車未制止，連坐處罰，依違反道路交通管理處罰條例第三五條八項舉發，各可處六千元至一萬五千元罰鍰。