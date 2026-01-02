聽新聞
0:00 / 0:00

酒駕撞死人欲潛逃 忘帶護照投案

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

嚴姓男子跨年夜涉酒駕撞死北市清潔隊員，肇逃返家棄置車輛，九小時後投案。記者林昭彰／翻攝
嚴姓男子跨年夜涉酒駕撞死北市清潔隊員，肇逃返家棄置車輛，九小時後投案。記者林昭彰／翻攝
廿四歲嚴姓男子慶祝跨年，昨天清晨酒後開車，在新北市淡水撞死毛姓男子，毛男是北市清潔隊員，昨天元旦加班途中遇劫；嚴男肇事後逃回家拿錢直奔桃園機場企圖潛逃，但忘了帶護照折返，昨天下午投案，被依公共危險、過失致死等罪嫌送辦。

據了解，嚴男是淡水漁人碼頭附近熱炒店員工，前天下午開母親轎車去上班，下班後十九歲弟弟帶著同齡陳姓友人去找嚴男，三人在店裡飲酒慶祝跨年。元旦清晨五時許，三人共乘車返家，在淡水紅毛城前方發生車禍。

五十七歲毛姓男子當時騎機車準備到台北市中山區清潔隊加班，在路口停等紅燈時遭追撞，送醫急救無效。嚴男三人肇事後未停車，直接逃離，開車回淡水新民街住家社區停車場，嚴返家拿錢和行李後匆忙搭ＵＢＥＲ直奔機場打算出國，但忘了帶護照。

警方事發後迅速找到肇事車輛，通知嚴男母親、弟弟、陳男三人到案，昨下午策動嚴男投案，事隔九小時，警方帶他到醫院抽血檢驗，換算呼氣酒精值仍達○．二九毫克，警詢後依公共危險、過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送士林地檢署。

嚴男弟弟與陳男一起喝酒，事後同車未制止，連坐處罰，依違反道路交通管理處罰條例第三五條八項舉發，各可處六千元至一萬五千元罰鍰。

延伸閱讀

影／淡水男跨年酒駕撞死人肇逃「直奔機場想買票」 忘帶護照只好投案

影／疑跨年後開車撞死加班清潔隊員肇逃 24歲肇事駕駛已到案

淡水男疑跨年後開車撞死北市加班清潔隊員肇逃失聯 警方請拘票追捕中

影／新年頭一天…淡水紅毛城前肇逃車禍 1機車騎士殞命

相關新聞

影／機車衝撞行人畫面曝光！三重婦人違規穿越馬路OHCA

新北市三重區忠孝路一段厚德國小圍牆邊，今晚7時許有1名年約60歲身分待查的婦人違規跨越雙黃線橫越馬路被機車撞倒，當場失去...

三重違規穿越馬路被機車撞倒 行人OHCA騎士夫婦也送醫

新北市三重區今晚7時許，有1名年約60歲婦人在忠孝路一段161號前違規穿越馬路被機車撞倒。行人當場失去生命徵象，由救護車...

影／淡水男跨年酒駕撞死人肇逃「直奔機場想買票」 忘帶護照只好投案

新北市24歲嚴姓男子昨晚跨年飲酒，今天清晨開車在淡水撞死元旦騎機車加班途中的北市毛姓清潔隊員，嚴肇事逃逸衝回家，再直奔桃...

影／元旦傳意外…貢寮龍洞越南籍釣客落海 天色昏暗暫停搜索

何姓男子等一行共5人今天結伴到貢寮區龍洞一支磯釣場海域海釣，其中43歲陽姓越南籍釣客，不慎被大浪打到落海失蹤，搜救人員搜...

國際手沖咖啡冠軍 科大生車禍亡

高雄跨年夜發生憾事，台南崑山科技大學21歲唐姓學生與同學相約跨年，不料騎機車赴約途中與李姓男子駕駛的工程車擦撞，唐命喪輪...

連坐、重懲 仍有害群之馬

警政署規定，警察酒駕從嚴懲處，二○二三年更函文「明確化」，對酒駕累犯、勤務中酒駕肇事逃逸、公務車酒駕肇事等情節嚴重案件，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。