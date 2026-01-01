影／莊家班麻油雞雙北10家分店鍋內遭撒不明粉末 檢聲押落網3嫌

莊家班麻油雞店雙北10家分店鍋內昨遭人撒不明粉末，新北警方循線昨漏夜逮江姓、謝姓、李姓3嫌到案，警詢後今依恐嚇、毀損罪嫌移送法辦，新北檢方訊後今晚向法院聲押3人。

橫跨雙北地區知名連鎖麻油雞店家之其中10家店面，去年12月31日傍晚時分突遭騎乘機車歹徒趁店員不注意，在湯底丟灑疑似不明粉末逃逸。案經店家撥110報警，雙北市警察局分別獲報後，組成專案小組共享情資，並報請新北地檢署宏股檢察官顏韻庭指揮偵辦，昨晚3小時內分別在淡水蘆洲及板橋等地拘提涉案22歲江姓、21歲謝姓、25歲李姓3嫌到案。

警方初步調查，到案3嫌供詞不一，對涉案內容避重就輕，但3人事前分工預謀畫針對北投、士林、文山、淡水、蘆洲、中和等地區的同一連鎖品牌商家產品，以突襲方式投放不明粉末，致店員、顧客對食安問題產生恐懼，恐嚇意圖明顯，影響民生甚鉅。