影／元旦傳意外…貢寮龍洞越南籍釣客落海 天色昏暗暫停搜索

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

何姓男子等一行共5人今天結伴到貢寮區龍洞一支磯釣場海域海釣，其中43歲陽姓越南籍釣客，不慎被大浪打到落海失蹤，搜救人員搜救到今天下午5時10分許仍未發現，因天色昏暗、海象惡劣暫停搜尋，明天上午8時30分在四季灣集結後再行搜尋。

東北角地區今天大雨不斷，海浪高逾4米，新北市消防局第六救災救護大隊今天下午1點多接獲何姓釣客報案，同行陽姓越南籍釣客，不慎被大浪打到落海失蹤，搜救人員立即集結救援。消防局、海巡署第二岸巡隊、瑞芳警分局等搜救人員前往救援，海巡署澳底海巡隊出動巡防艇海上搜救，空勤總隊也出動直升機在空中找尋。

現場海巡及消防人員共計出動33人，搜救艇及直升機於龍洞外海及周遭海域搜尋落海失蹤釣客。

經查落海失蹤釣客共5人，由彰化北上至龍洞一支磯釣場釣魚，搜救行動到今天下午5時10分許，仍未發現落海者行蹤，失蹤男子穿著橘紅外套，身上無救生裝備。搜救人員因天色昏暗決定暫停搜尋任務，明天8時30分在四季灣集結後，再行搜尋。

貢寮區龍洞越南籍釣客落海失蹤，天色昏暗暫停搜索。記者游明煌／翻攝
海巡署 失蹤 救人 元旦 貢寮 越南 空勤總隊

