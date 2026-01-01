影／元旦傳意外…貢寮龍洞越南籍釣客落海 天色昏暗暫停搜索

何姓男子等一行共5人今天結伴到貢寮區龍洞一支磯釣場海域海釣，其中43歲陽姓越南籍釣客，不慎被大浪打到落海失蹤，搜救人員搜救到今天下午5時10分許仍未發現，因天色昏暗、海象惡劣暫停搜尋，明天上午8時30分在四季灣集結後再行搜尋。

東北角地區今天大雨不斷，海浪高逾4米，新北市消防局第六救災救護大隊今天下午1點多接獲何姓釣客報案，同行陽姓越南籍釣客，不慎被大浪打到落海失蹤，搜救人員立即集結救援。消防局、海巡署第二岸巡隊、瑞芳警分局等搜救人員前往救援，海巡署澳底海巡隊出動巡防艇海上搜救，空勤總隊也出動直升機在空中找尋。

現場海巡及消防人員共計出動33人，搜救艇及直升機於龍洞外海及周遭海域搜尋落海失蹤釣客。