自撞電線桿…歌手王夢麟酒駕肇事影像曝光 酒測值0.73送辦

現場災情嚴重…瑞士滑雪勝地酒吧新年奪命惡火 傳釀40死百人傷

影／淡水男跨年酒駕撞死人肇逃「直奔機場想買票」 忘帶護照只好投案

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市24歲嚴姓男子昨晚跨年飲酒，今天清晨開車在淡水撞死元旦騎機車加班途中的北市毛姓清潔隊員，嚴肇事逃逸衝回家，再直奔桃園機場意圖潛逃出國，因忘了帶護照折返，昨天下午向警方投案，酒測值超標，依公共危險、過失致死送辦。

車禍發生於清晨5時37分左右，員警獲報趕抵淡水紅毛城前方路口時，任職於台北市中山區清潔隊的毛姓男子昏迷倒臥路面，現場只有1輛機車倒在旁邊，已經嚴重損毀，毛經送往淡水馬偕醫院急救，6時45分宣告不治。

員警調閱監視器發現當時天還沒亮且下雨，毛男騎機車在路口停等紅燈，遭後方白色轎車猛然追撞，人車倒地滑行數公尺，零件散落一地，肇事白色轎車未停車查看，加速逃離現場。

警方循線於淡水區新民街某社區地下停車場找到肇事白色轎車，車頭嚴重撞損，依車籍資料通知44歲杜姓女車主到案說明，杜女表示昨天下午將轎車借給24歲嚴姓兒子使用，不知道發生事故，兒子不知去向聯絡不上。

警方查出車禍當時肇事轎車上有3名男子，是嚴姓兄弟和弟弟的陳姓同學，今天下午19歲的嚴姓弟弟和陳姓男子先向淡水警分局報到，接著24歲嚴男被策動到案，坦承開車追撞機車。

警方調查，3人凌晨一起喝酒慶祝跨年，嚴男肇事後先回家拿錢整理行李，再搭車到桃園機場準備買機票，才發現忘了帶護照，昨下午被帶到醫院抽血，換算成呼氣酒精值仍達0.29毫克，唾液快篩沒有毒品反應，警詢後依公共危險、過失致死、肇事逃逸罪嫌移送士林地檢署偵辦。

19歲嚴男和陳男因酒駕同車乘客連坐處罰，依違反道路交通管理處罰條例第35條8項舉發，可處6千元至1萬5千元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市24歲嚴姓男子昨晚跨年飲酒後，今天清晨開車在淡水撞死1名元旦騎機車加班途中的清潔隊員，肇事逃逸衝回家再直奔桃園機場意圖潛逃出國，結果忘了帶護照只好向警方投案，酒測值超標依公共危險、過失致死送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市24歲嚴姓男子昨晚跨年飲酒後，今天清晨開車在淡水撞死1名元旦騎機車加班途中的清潔隊員，肇事逃逸衝回家再直奔桃園機場意圖潛逃出國，結果忘了帶護照只好向警方投案，酒測值超標依公共危險、過失致死送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市24歲嚴姓男子昨晚跨年飲酒後，今天清晨開車在淡水撞死1名元旦騎機車加班途中的清潔隊員，肇事逃逸衝回家再直奔桃園機場意圖潛逃出國，結果忘了帶護照只好向警方投案，酒測值超標依公共危險、過失致死送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市24歲嚴姓男子昨晚跨年飲酒後，今天清晨開車在淡水撞死1名元旦騎機車加班途中的清潔隊員，肇事逃逸衝回家再直奔桃園機場意圖潛逃出國，結果忘了帶護照只好向警方投案，酒測值超標依公共危險、過失致死送法辦。記者林昭彰／翻攝

過失致死 車禍 酒駕 淡水

