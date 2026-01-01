影／中鋼貨輪擱淺...拖船救援也遇9級強陣風 黑鷹直升機海上救人

中鋼公司散裝船通鴻輪今天要進花蓮港卸貨時，因主機故障，加上東北季風強勁，一路往南漂到花蓮溪口，港勤公司派出拖船出港協助拖帶，不料也因絞到纜繩失去動力受困，雙雙擱淺，拖船上5人待援，其中一名船員還有頭部撕裂傷，意識模糊。空勤黑鷹直升機飛抵現場，頂著強風執行海上吊掛，過程驚險，幸好將5人全數救出，另，貨輪上還有17名船員等候救援。

航港局表示，中鋼公司通鴻輪（CSE PROSPERITY EXPRESS）原定上午9時30分進靠花蓮港22號碼頭卸貨，在接近堤口的錨地等候領港登船時，回報主機故障要自行修復，但還沒修好，就因東北季風強勁，船隻南漂，在花蓮溪出海口北側化仁海堤擱淺。

花蓮港引水人立即調派港勤公司13205、13206兩艘拖船出港拖帶，因風強浪大，13205絞到纜繩也失去動力，船上48歲台籍游姓船員頭部有5公分撕裂傷，為免再發生危險，13206先回港待命，並通報海巡署救援。

因拖船回報有一名船員頭部撕裂傷，海巡出動1艇、18車及39人，消防局第一大隊也派出7名人力協助救援，但海邊颳起9級強陣風激起大浪，拖船在風浪中不時猛烈搖晃，就連岸邊救援人員也難擋狂風，被掃得後退好幾步。

由於海象惡劣，就連要施放小艇靠近拖船接駁都沒辦法，最後申請空中救援，由空勤花蓮駐地黑鷹直升機出動，由特搜人員攜帶吊籃出艙，垂降到拖船上，將船上傷者在內的5名船員，分批吊掛上機，下午3時45分飛返德興棒球場附近空地接駁就醫。另，通鴻輪上還有12名台籍及5名菲律賓船員等待救援。