獨／元旦傳警界憾事！20多歲竹縣員警值班未到 被發現陳屍宿舍

今天是2026元旦，新竹縣傳出警界憾事，一名20多歲的警務員，今天原定與同事交接班值日，但卻遲遲未見其現身，同事前往竹東分局寢室查看時，發現他躺在員警宿舍床上，疑似猝死，救護人員到場後確認其已明顯死亡，未送醫。

據了解，該名警務員昨天仍正常於轄區執勤，晚間9點多下班，因今天元旦仍有值日勤務，便留宿在竹東分局寢室休息。不料今天未依規定時間到崗，同事於下午3點左右前往寢室查看，赫然發現他已無生命跡象，且身體明顯僵硬。

竹東分局已緊急聯繫家屬，將進一步了解是否有相關病史或其他狀況。警方初步檢視，死者身上並無明顯外傷，預計明天報請檢方相驗，詳細死因仍有待進一步釐清。

因適逢跨年，一度傳出為跨年勤務導致猝死等原因。不過，據了解，周姓警務員昨天晚間9點就簽退，且無負責跨年的相關勤務。另外，今天同事發現時，分局寢室現場沒有明顯異狀，且周姓警務員衣著整齊，現場亦未發現有藥袋。