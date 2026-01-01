北市跨年夜強化安維 民眾手寫小卡謝警送暖流

快訊

中央社／ 台北1日電

有鑒於北市無差別攻擊事件，警方針對跨年和元旦升旗活動都強化安全維護。大安警分局今天表示，有執勤員警在跨年夜收到民眾親寫小卡慰問和致謝，成為持續守護治安的暖流力量。

台北市警察局大安分局今天透過新聞稿表示，因應近期治安事件並配合2026台北最High新年城大型活動，近日持續針對台北捷運站及周邊商圈等人潮聚集處所，部署快速反應暨防踩踏警力，全面強化巡邏密度與即時應處能力。

大安分局說，轄下新生南路派出所員警昨天在捷運站值勤期間，遇上熱心民眾主動送上手寫小卡，內容提到「辛苦你們了！謝謝你們始終站在第一線保護我們的安全，最近搭捷運總能看到你們的身影，一方面覺得充滿安全感，另一方面又覺得你們好累！提前祝你們新年快樂」，文末還說，希望這些文字能為這不安定的年末帶入些溫暖和平靜。

「這份真摯的鼓勵，成為同仁持續守護治安的重要力量」，大安分局表示。這讓警方感受到來自民眾滿滿的溫暖與支持，同時也將持續不分晝夜堅守崗位，站在守護市民安全的第一線，讓大家在年節期間依然感受到安全、安定與安心。

