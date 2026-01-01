元旦驚魂！台中榮總鷹架「傾斜30度」險砸東大路 勞檢處勒令加固

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

元旦假期驚傳工安意外！台中榮總今發生急診大樓旁的鷹架傾斜意外，危及東大路人車安全。台中榮總致歉，並將依合約嚴格追究廠商責任。勞檢處表示，已要求承攬廠商啟動現場安全管制措施，並針對施工架穩定性立即加固與改善。

台中榮總說明，院內急診大樓的鋼構雨披已30多年，院方趁元旦假期施作雨披除鏽工程，今天在臨西屯區東大路旁搭設鷹架，尚未施工，因為冬季風勢強勁，加上急診大樓高聳，廠商可能沒有經驗，未因應強風把鷹架牢固好。台中榮總將依合約，嚴格追究廠商責任，加強施工品質的督導，也對造成民眾擔心致歉。

台中市勞檢處說明，榮總急診大樓工程為營造公司所承攬，今日清晨因瞬間強風影響，工地外圍施工架局部發生偏移，現場未有勞工受傷，且未造成鄰近建築物損壞等情形。由於一大片鷹架嚴重傾斜約30度，險象環生，已涉及公共安全，勞檢處已要求承攬廠商啟動現場安全管制措施，並針對施工架穩定性立即加固與改善。

台中榮總第二醫療大樓旁鷹架今天疑因強風吹襲傾斜，場面驚險。圖／讀者提供
台中榮總第二醫療大樓旁鷹架今天疑因強風吹襲傾斜，場面驚險。圖／讀者提供
台中榮總第二醫療大樓旁鷹架今天疑因強風吹襲傾斜，場面驚險。圖／讀者提供
台中榮總第二醫療大樓旁鷹架今天疑因強風吹襲傾斜，場面驚險。圖／讀者提供

