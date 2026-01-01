快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

影／疑跨年後開車撞死加班清潔隊員肇逃 24歲肇事駕駛已到案

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市24歲嚴姓男子疑似跨年玩樂之後，今天清晨在淡水開車撞死1名元旦騎機車加班途中的北市清潔隊員。嚴男肇事後畏罪逃逸，警方透過親友策動他於下午2時許主動到案，檢察官指示先帶去醫院抽血驗酒精濃度。

這起車禍發生於清晨5時37分左右，員警獲報趕抵中正路往台北方向真理街口時，任職於台北市中山區清潔隊的毛姓男子昏迷倒臥路面，現場只有1輛機車倒在旁邊已經嚴重損毀，救護車緊急將傷者送往淡水馬偕醫院急救，6時45分宣告不治。

員警調閱監視器發現是肇事逃逸車禍，當時天還沒亮且下雨，毛男騎機車在路口停等紅燈，未料遭後方白色轎車猛然追撞，人車倒地滑行數公尺，零件散落一地，肇事白色轎車並未停車查看，隨即加速逃離現場，行徑相當惡劣。

警方循線追查肇事轎車逃逸路線，稍後於淡水區新民街某社區地下停車場找到疑似肇事白色轎車，車頭嚴重撞損，隨後依據車籍資料通知車主到案說明。44歲杜姓女車主近午到達淡水警分局交通分隊，聲稱昨天下午將轎車借給24歲嚴姓兒子使用，他開車去找朋友跨年，詳細情形並不清楚。

杜女說她直到今天清晨接獲警方通知，才知道發生交通事故之後車頭嚴重撞毀被停回住家社區停車場，但兒子不知去向聯絡不上。警方一方面調閱監視器循線追查嚴男行蹤，並聲請拘票、同時透過親友策動嚴男主動投案。

據了解，車禍當時肇事轎車車上共有3名男子，是一對嚴姓兄弟和弟弟的陳姓同學，今天下午同為19歲的嚴姓弟弟和陳姓男子先向淡水警分局報到。稍後24歲嚴男也主動到案，坦承是他開車追撞機車。

檢察官指示警方先帶3人到醫院抽血檢驗酒精濃度，後續還會再用唾液試劑檢驗是否有毒品反應，3人均尚未製作警詢筆錄，詳細案情尚待調查釐清。

新北市24歲嚴姓男子（中）疑似跨年玩樂之後，今天清晨在淡水開車撞死1名騎機車加班途中的北市清潔隊員。嚴男肇事後畏罪逃逸，警方透過親友策動他於下午2時許主動到案，先帶去醫院抽血驗酒精濃度。記者林昭彰／翻攝
