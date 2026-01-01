母為領養狗…跨年夜獨留女嬰在家全身傷猝死 與同居人5萬交保

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰／高雄即時報導

橋頭地檢署。圖／本報資料照
高雄市岡山區一名9個月大的女嬰傳遭疑似虐死，被發現時口中溢奶早已斷氣，但女嬰的生母與同居人不但一副無所謂，更疑似是為領養犬隻將女嬰獨留租屋處才釀悲劇。女嬰身上還發現多處傷勢，檢警已朝過失致死罪嫌偵辦，2人訊後皆以5萬元交保。

高雄市社會局指出，昨接獲通報女童死亡案，社工已協助提供檢方資料，死因仍待調查中。因女嬰生母未滿20歲生育，已列入社會局脆弱家庭關懷系統，由社工每月關懷，母親過往並無保護案件通報，社工最近一次家訪為去年12月29日，當時未發現異常、女嬰身上未有明顯傷痕，女嬰最近一次施打疫苗為去年12月16日，亦屬正常，醫護人員未發現傷勢。

這名女嬰是在昨天下午5時許被送往醫院急救，但醫護人員見女嬰到院時早已沒了氣息，不僅口腔內有溢奶，且身上的臉部、大腿及左肩都有瘀青，脖子上還出現抓痕，甚至下巴有不明結疤傷痕，被懷疑是被菸灼燒，而將女嬰送醫的正是女嬰的親生母親。

女嬰生母稱，31日上午她餵完女嬰後，因為接獲收容所通知，便立刻與另一半前往領養犬隻，認為女嬰在家中安全，因此並未一同帶女嬰出門，回家後就已經發現女嬰出狀況。

據了解，女嬰是由生母與前男友所生，但2人分手後，女嬰由生母帶走照顧，生母隨即結識現在的另一半並同居，不過這對男女年紀僅僅20歲，是否涉及虐嬰，警方還需調查釐清，全案目前朝過失致死偵辦。

橋頭地檢署指出，檢察官已完成初步相驗，預定明天將解剖遺體進一步確認死因，目前涉案的生母及同居人將檢察官訊問後，2人都涉過失致死，以交保5萬元，至於女嬰身上的傷勢如何造成、有無兒虐情況，要解剖後才能鑑定確認。

