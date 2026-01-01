快訊

阿里山迎日出人潮湧現 夜衝精神不濟9車自摔、掉水溝

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

阿里山日出吸引上千人齊聚，不少人夜衝上山，等到天亮再下山，阿里山公路今天發生9件車禍，一名20歲台中男子騎機車載女友上山，不慎自摔至對向車道，遭汽車迎面撞上，另有多輛汽車掉進水溝，疑精神不濟未注意路況，警方疲於奔命排除事故，交通順暢未堵塞。

警方統計，阿里山公路今天發生9件車禍，其中2件有人受傷，另7件只有車損。台中市20歲林姓男子今晨5時許載女友上山看日出，騎車行經阿里山公路85.4公里處連續彎路，不慎自摔滑向對向車道，遭汽車迎面撞上，林男及女友身上多處擦挫傷及骨折，緊急送醫。

另也有大學生組團上山看日出，下山時疑因精神疲勞、未注意車前路況，再加上外地觀光不熟悉路況，開車不慎掉進水溝。阿里山公路部分路段水溝未加蓋，因應山區排水需求，深度約30公分，車輪不慎掉進水溝就會卡住，需要請拖吊車幫忙才能脫困。

警方表示，盡速排除事故，未造成後續車流阻塞，阿里山迎日出車潮較多，民眾應留意自身精神狀況，養精蓄銳再上路，切勿疲勞駕駛，另因山區道路蜿蜒崎嶇，駕駛應留意車前狀況，並減速慢行，避免過彎時橫越對向車道或掉進水溝，保障行車安全。

台中市20歲男子夜衝阿里山，過彎不慎自摔至對向車道，遭車輛迎面撞上。記者黃于凡／翻攝
阿里山迎日出湧現人潮，疑似因精神不濟且路況不熟，今天共有9輛車自摔或掉進水溝。記者黃于凡／攝影
台中市20歲男子夜衝阿里山，過彎不慎自摔至對向車道，遭車輛迎面撞上。記者黃于凡／翻攝
阿里山迎日出湧現人潮，疑似因精神不濟且路況不熟，今天共有9輛車自摔或掉進水溝。記者黃于凡／攝影
