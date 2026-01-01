影／元旦合歡山驚魂！ 合歡山台14甲線休旅車衝谷瞬間曝光

元旦清晨，合歡山台14甲線15.6公里路段發生休旅車衝落山谷事故，所幸駕駛僅受輕傷送醫，對向駕駛行車記錄器拍下驚險畫面，推測可能因盲彎超車失控。

仁愛警分局指出，今天7時5分許，陳姓駕駛由霧社往翠峰方向行駛時，休旅車突然跨越雙黃線至對向車道，隨後快速拉回原車道，但直直衝落山谷。幸好，陳姓駕駛僅擦挫傷送醫並無大礙，酒測值為0，肇事原因有待進一步鑑定。警方呼籲，山區道路蜿蜒，行車應小心慢行，避免疲勞駕駛。

目擊網友「mack0923」今天上午從武嶺賞完元旦日出下山時，在事發路段目睹整個過程。他將行車記錄器影像分享至社群平台Threads，畫面顯示休旅車原先跟車上山，但過彎時突然跨越雙黃線，朝向對向車道，駕駛將休旅車拉回原車道，休旅車卻直衝墜落山谷。網友留言推測，駕駛可能試圖盲彎超車，但拉回時操作不慎才導致失控。