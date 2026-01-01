高雄跨年夜民眾亂放煙火 警逮2男依法告發
高雄跨年夜時疑有民眾施放信號彈及在輕軌旁放煙火。前鎮警方今天表示，凌晨逮捕2名男子在成功二路放煙火，將依法告發開罰。另將通報權管機關消防局，查明不明煙火種類和施放者。
高雄昨天晚間在夢時代前時代大道舉辦跨年晚會，當跨入2026年後，有民眾陸續在社群網站Threads貼出影片表示，「有一群民眾在在高雄輕軌旁邊放煙火，然後馬上被警察抓」；另也有人稱疑有信號彈掉在路上。
高雄市政府警察局前鎮分局說明，今天凌晨0時許獲報成功二路有民眾施放煙火，經到場制止發現施放者為38歲董姓及29歲王姓男子。警方將依規定蒐證，查明後函報權管機關（消防局）依違反爆竹煙火管理條例第29條裁處，並依違反道路交通管理處罰條例第82條規定，處新台幣1200元以上，2400元以下罰鍰，予以告發。
針對疑似信號彈落地，警方則表示未接獲民眾報案或檢舉。警方說，根據畫面所示，不明煙火掉落位置為舊凱旋四路段旁，現場未造成人員受傷，也將通報消防局一同調查，確認不明煙火種類及施放者。
同時，警方表示，依據社會秩序維護法第63條規定，放置、投擲或發射有殺傷力物品，有危害他人身體或財物之虞者，可處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。
