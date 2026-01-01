快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

跨年夜高雄傳女嬰疑遭虐死 身上不明傷勢吐奶身亡

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

嬰兒示意圖。圖／ingimage
嬰兒示意圖。圖／ingimage
高雄市岡山區一名9個月大的女嬰傳遭疑似虐死，被發現時口中溢奶早已斷氣，但女嬰父母不但一副無所謂，更疑似是為領養犬隻，將女嬰獨立租屋處一整天才釀悲劇，女嬰身上更發現不明瘀青、抓痕、甚至下巴有疑似被菸灼燙痕跡，檢警目前正深入調查，要釐清是否女嬰是遭父母凌虐致死。

這名女嬰是在昨天下午5時許被送往醫院急救，但醫護人員見女嬰到院時早已沒了氣息，不僅口腔內有溢奶，且身上的臉部、大腿及左肩都有瘀青，脖子上還出現抓痕，甚至下巴有不明結疤傷痕，被懷疑是被菸灼燒，而將女嬰送醫的正是女嬰的親生母親。

女嬰母稱，31日上午她餵完女嬰後，因為接獲收容所通知，便立刻與另一半前往領養犬隻，認為女嬰在家中安全，因此並未一同帶女嬰出門，回家後就已經發現女嬰出狀況。

據了解，女嬰是由女嬰母與前男友所生，但2人分手後，女嬰由女嬰母帶走照顧，女嬰母隨即結識現在的另一半並同居，不過這對男女年紀僅僅20歲，是否涉及虐嬰，警方還需調查釐清，全案目前朝過失致死偵辦。

另一半 父母

延伸閱讀

陳其邁主持高雄元旦升旗 籲立院儘速通過國防預算

中和驚傳母女墜樓意外 母意識不清1個月大女嬰命危

離奇失蹤7年…日少婦留下2月大女嬰人間蒸發 醫推測恐「解離性漫遊」

獨／10月女嬰亡毛髮驗出多種毒品 長期陪媽進酒店上班在旁吸毒煙

相關新聞

元旦上班遇死劫！男清潔員停等紅燈遭撞 北市環保局嘆：平日表現優良

新北市淡水區元旦清晨發生一起奪命肇事逃逸事故，1名44歲毛姓男子騎乘機車於路口停等紅燈時，遭白色轎車高速撞擊，肇事車輛事...

淡水男疑跨年後開車撞死北市加班清潔隊員肇逃失聯 警方請拘票追捕中

新北市淡水紅毛城前方今天清晨發生肇事逃逸死亡車禍，1名44歲台北市清潔隊員，元旦騎機車要去加班途中遇害，肇事轎車的女車主...

跨年夜馬路嗨放焰火 高雄2男恐吞至少3萬罰單

今天元旦凌晨零時，高雄市政府跨年晚會施放焰火之際，在前鎮區同有民眾在道路燃放焰火，2名男子遭警方開罰單，另依高雄市爆竹煙...

影／元旦心情不佳路邊放沖天炮釀機車起火 中和警迅速追車逮1男

舒姓男子今天凌晨疑心情不佳，涉嫌在路邊施放沖天炮導致停放騎樓機車起火，陷入火海，中和警方獲報於案發1小時迅速追車逮人，警...

跨年放煙火疑釀大火 歐厝沙灘雜草延燒5600平方公尺

金門跨年夜驚傳山林田野火警。金門縣消防局救災救護指揮中心今日凌晨接連接獲多起火災通報，其中以歐厝沙灘出海口一帶火勢最為猛...

影／貢寮龍洞一支磯釣場海域越南籍釣客 被大浪捲走落海失蹤

東北角地區今天大雨不斷，海浪高4米，今天下午1點多，一名釣客報案，貢寮區龍洞一支磯釣場海域有一名越南籍釣客，不慎被大浪打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。