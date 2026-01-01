跨年夜高雄傳女嬰疑遭虐死 身上不明傷勢吐奶身亡

嬰兒示意圖。圖／ingimage 高雄市岡山區一名9個月大的女嬰傳遭疑似虐死，被發現時口中溢奶早已斷氣，但女嬰父母不但一副無所謂，更疑似是為領養犬隻，將女嬰獨立租屋處一整天才釀悲劇，女嬰身上更發現不明瘀青、抓痕、甚至下巴有疑似被菸灼燙痕跡，檢警目前正深入調查，要釐清是否女嬰是遭父母凌虐致死。

這名女嬰是在昨天下午5時許被送往醫院急救，但醫護人員見女嬰到院時早已沒了氣息，不僅口腔內有溢奶，且身上的臉部、大腿及左肩都有瘀青，脖子上還出現抓痕，甚至下巴有不明結疤傷痕，被懷疑是被菸灼燒，而將女嬰送醫的正是女嬰的親生母親。

女嬰母稱，31日上午她餵完女嬰後，因為接獲收容所通知，便立刻與另一半前往領養犬隻，認為女嬰在家中安全，因此並未一同帶女嬰出門，回家後就已經發現女嬰出狀況。

據了解，女嬰是由女嬰母與前男友所生，但2人分手後，女嬰由女嬰母帶走照顧，女嬰母隨即結識現在的另一半並同居，不過這對男女年紀僅僅20歲，是否涉及虐嬰，警方還需調查釐清，全案目前朝過失致死偵辦。