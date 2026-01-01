聽新聞
影／台東太麻里迎曙光返程疑疲勞駕駛自撞翻覆四輪朝天4人傷
屏東縣張姓男子開車載著3名朋友今從台東縣太麻里迎完曙光後，返程途中經過屏東縣台1線443.4公里處北上車道時，疑似疲勞駕駛撞上中央分隔島後，再撞上停放在路旁汽機車，隨即翻覆四輪朝天，車上4人擦挫傷，送往枋寮醫院救治，意識清醒，張男酒測值為零。
警方今上午8時26分接獲報案，在台1線北上443.4公里處發生車禍，28歲張男開車載著3名朋友，張男疑疲勞駕駛不慎擦撞中央隔島，車輛失控翻覆，撞擊停放路旁的機車1輛與汽車2輛 。張姓駕駛與附載乘客，共2男2女擦挫傷，意識清楚送枋寮醫院，張男酒測值為零。
現場一度占據外側快車道及機慢車道，警方到場處理，上午9時17分恢復全線道路通行。枋寮分局呼籲駕駛們，行車時應保持專注，避免疲勞或分心駕駛，隨時注意行車路況，並適時保持安全距離及間隔，以免因疏忽造成事故，危及自身與其他用路人安全。
