南投獵飆行動首波出擊 12飆車族落網10輛改裝車被查扣

南投縣警察局近日啟動代號「獵飆行動」專案，與地檢署、監理站及環保局跨部門合作，運用科技偵查與雷霆拘提，嚴懲市區及山區飆車、改裝車噪音與危險駕駛行為，展現警方「抓人、扣車、罰到底」決心。

警方表示，近期縣內多處道路如台3線、台16線，出現集體競速、闖紅燈、占用車道及任意變換車道等違規行為，部分改裝車還製造高分貝噪音，影響周邊居民生活與交通安全。專案小組調閱監視器、行車記錄器及科技執法設備，篩選數百輛可疑車輛，鎖定多名主要涉案成員與相關違法事證。

上月30日清晨，專案小組依據充分證據，報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮，聲請搜索票與拘票，兵分12路跨縣市至新北、桃園、台中、苗栗及屏東展開拘提行動。多名飆車族在天色尚暗時被警方登門逮捕，一覺醒來即面臨法網，錯愕之情表露無遺。本次行動共拘捕12人，查扣各式改裝車輛10輛，並依刑法公共危險罪移送偵辦。

交通隊長張瑞忠指出，涉案車輛除扣押外，後續將面臨改裝及噪音罰單，若無法改善並通過檢驗，情節重大者甚至可能被吊扣或吊銷牌照，徹底讓飆車族「人、車、財三失」。